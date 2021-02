Atto vandalico a Villaggio, panchine divelte e trovata siringa senza tappo

Vandali ancora in azione a Bastia Umbra, ma questa volta dopo il colpo hanno lasciato un segno ben evidente. Quello che doveva essere un semplice atto vandalico alla fine si è trasformato in qualcosa di più grave. Ma andiamo con ordine. Nel corso della notte, verosimilmente, a Villaggio XXV Aprile le quattro panchine del centro sociale in cemento sono state divelte e quindi buttate a terra. Un gesto del genere, data la pesantezza delle panchine, potrebbe essere stato commesso da più di una persona, forse un gruppo di malviventi. Non finisce qua: durante la pulizia dell’area gli addetti ai lavori hanno trovato una siringa sporca, quindi usata, e priva di tappo.