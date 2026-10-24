Auto in fiamme vicino ad una casa, fumo nero zona Idustriale-Fiera

Vigili del Fuoco e Polizia sul posto nessun ferito segnalato

📌 FLASH NEWS – Auto in fiamme poco prima delle 10 in uno spazio privato di un’abitazione in una traversa di via Atene a Bastia Umbra. Sul posto Vigili del Fuoco e Squadra Volante di Assisi. Al momento non risultano persone che siano ferite.

Le fiamme nello spazio privato di un’abitazione

Un’automobile ha preso fuoco nella mattinata di oggi, 24 ottobre, a Bastia Umbra, nell’area di via Atene zona centro fieristico. L’incendio è scoppiato poco prima delle 10 in uno spazio privato di pertinenza di un’abitazione, lungo una traversa della strada. Secondo le prime informazioni disponibili, nessuna persona risulta ferita.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Squadra Volante di Assisi. L’episodio ha riguardato un veicolo che si trovava all’interno della proprietà privata. Non sono al momento disponibili indicazioni sulle circostanze che hanno preceduto lo sviluppo delle fiamme né sull’origine del rogo.

Il fumo visibile alle spalle del Bar

A rendere evidente quanto stava accadendo è stato il fumo denso e nero, visibile alle spalle del Bar stesso. Da quella direzione proveniva la colonna che ha richiamato l’attenzione di una testimone, poi avvicinatasi alla zona per capire da dove arrivasse.

La donna ha riferito di aver seguito il fumo fino a raggiungere una traversa di via Atene. Una volta sul luogo, ha individuato l’automobile interessata dall’incendio nello spazio dell’abitazione. Il riferimento al locale riguarda dunque il punto rispetto al quale era visibile il fumo: il luogo segnalato per il rogo è invece la vicina proprietà privata.

La preoccupazione per eventuali occupanti

Arrivata nei pressi della vettura, la testimone ha chiesto se ci fosse qualcuno all’interno. In base a quanto ha potuto apprendere sul posto, nell’automobile non ci sarebbe stato nessuno. Si tratta di un’informazione preliminare, distinta dal riscontro relativo all’assenza di feriti finora segnalati.

La testimonianza ricostruisce soprattutto i primi momenti osservati dall’esterno: l’avvistamento del fumo, il percorso per raggiungerne la provenienza e la richiesta di informazioni sulle persone eventualmente coinvolte. Non contiene invece elementi che consentano di stabilire come sia iniziato l’incendio.

L’intervento dei soccorritori e della Polizia

La presenza dei Vigili del Fuoco e degli agenti della Squadra Volante di Assisi è stata segnalata nell’area dell’accaduto. Le informazioni raccolte non precisano la durata delle operazioni né l’entità dei danni riportati dall’automobile.

Resta inoltre da chiarire se il calore e il fumo abbiano interessato altri beni presenti nella proprietà. Al momento, il quadro disponibile riguarda il veicolo in fiamme e l’arrivo dei soccorritori, senza segnalazioni di conseguenze fisiche per le persone.