Alle 14.30 i biancorossi in campo per la dodicesima giornata

📌 FLASH NEWS – Il Bastia 1924 torna in campo domenica 22 novembre alle 14.30 sul campo del Torgiano. I biancorossi cercano punti dopo lo 0-1 con la Nuova Alba. I gialloblù sono sesti con 17 punti e condividono la migliore difesa del torneo.

Il Bastia 1924 cerca punti a Torgiano dopo la sconfitta interna contro la Nuova Alba. La squadra di Martinelli giocherà domenica 22 novembre alle 14.30, per la dodicesima giornata del campionato di Eccellenza umbra. I biancorossi si presentano alla trasferta con cinque punti di ritardo sui gialloblù. Per le due squadre sarà il terzo confronto della stagione, dopo le semifinali di Coppa Italia di Eccellenza disputate a settembre.

Bastia a quota 12 dopo lo stop con la Nuova Alba

La formazione di Bastia Umbra occupa l’undicesimo posto con 12 punti, raccolti in undici partite. Il bilancio comprende tre vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. L’ultima è arrivata al «Carlo Degli Esposti», dove la Nuova Alba si è imposta per 1-0. A decidere l’incontro è stata un’autorete del portiere Casciani nella ripresa.

Martinelli potrebbe dover fare a meno di Minuti, la cui presenza è in dubbio per infortunio. La trasferta arriva dopo un turno in cui il Bastia è rimasto a secco di gol e lo mette di fronte a una delle squadre che hanno concesso meno reti in campionato.

Torgiano sesto con la difesa meno battuta

Il Torgiano è sesto con 17 punti. Nell’ultimo turno ha pareggiato 1-1 in trasferta contro l’Olympia Thyrus. In undici giornate i gialloblù hanno incassato nove reti, il dato più basso del torneo insieme a quelli di Cannara e Spoleto. Nove anche i gol segnati, per una differenza reti in parità alla vigilia della sfida.

Il precedente di Coppa deciso ai rigori

A settembre il Torgiano aveva vinto 2-1 all’andata della semifinale di Coppa Italia di Eccellenza. Il Bastia aveva ribaltato il risultato nella gara di ritorno, chiudendo a sua volta i tempi regolamentari sul 2-1. Con il punteggio complessivo sul 3-3, la qualificazione si era decisa ai calci di rigore.

La serie dal dischetto si era protratta a lungo e aveva premiato i biancorossi. Decisivo Casciani, autore di tre parate che avevano permesso al Bastia 1924 di superare il turno e raggiungere la finale.

La designazione arbitrale

A dirigere la partita sarà Nicolò Giamminonni, della sezione di Terni. Gli assistenti designati per la sfida di domenica sono Leonardo Bordacchini, anche lui della sezione di Terni, e Chiara Trotta, della sezione di Perugia.