Bastia nel degrado più assoluto, pure i cani restano perplessi 📸 FOTO

Bastia nel degrado più assoluto, pure i cani restano perplessi

“Sta venendo giù tutto non abbiamo più parole per come hanno ridotto la nostra Bastia, nel degrado più assoluto”. E’ quanto dichiarano alcuni cittadini della città e più precisamente nella zona dello sgambamento cani. Qui non si tratta di vandalismo, qui sta cadendo a pezzi la staccionata in legno che delimita l’area per cani, al punto che anche gli stessi animali restano perplessi a guardare quello che giorno dopo giorno cambia e si trasforma in peggio. Da un piccolo cedimento si è passati al crollo di un’intera recinzione e per evitare questo nulla è stato fatto, altrimenti non si troverebbe in queste condizioni.

I cittadini sono infuriati nel vedere alcuni rami a terra e se non fosse per gli alberi e i pali della luce che la bloccano la staccionata sprofondata a terra. E’ tutto marcio, anche la parte superiore della staccionata dove si dovrebbero poggiare le mani è letteralmente frantumata dal tempo che passa. Questo è quello che una volta era considerato un gioiellino della città di Bastia, ma le cose per restare tali devono essere manutenute ordinariamente, e cioè quasi quotidianamente.