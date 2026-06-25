Bastia Umbra, finti sordomuti denunciati dalla Polizia di Stato

Chiedevano denaro ai clienti, per quattro scatta anche il divieto di ritorno

Quattro cittadini stranieri, due nati nel 2005 e due nel 2007, sono stati denunciati dalla Polizia di Stato con l’accusa di esercizio di accattonaggio molesto. Secondo quanto accertato dagli agenti, si presentavano come persone sordomute e dichiaravano di raccogliere offerte per presunte associazioni benefiche, chiedendo con insistenza denaro ai clienti all’esterno di un’attività commerciale di Bastia Umbra.

Il sospetto di un agente libero dal servizio

L’episodio è avvenuto alcuni giorni fa quando un agente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Assisi, libero dal servizio, ha notato due persone che mostravano fogli ai passanti per sollecitare offerte in denaro. Insospettito dal loro comportamento, il poliziotto si è qualificato come appartenente alla Polizia di Stato e ha deciso di procedere a un controllo.

Alla vista dell’agente, le due donne hanno tentato di allontanarsi rapidamente raggiungendo un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze, dove erano presenti altri due soggetti.

L’identificazione e i precedenti specifici

L’agente è riuscito a impedire la partenza del veicolo e ha richiesto l’intervento di una pattuglia del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Assisi. Una volta giunti sul posto, gli operatori hanno identificato tutti e quattro i soggetti, risultati domiciliati fuori dalla provincia di Perugia.

Gli accertamenti successivi hanno evidenziato che tre dei quattro denunciati avevano già precedenti specifici per episodi analoghi commessi in diverse località del territorio nazionale. A loro carico risultavano inoltre provvedimenti di allontanamento e misure di prevenzione.

Denuncia e divieto di ritorno a Bastia Umbra

Al termine delle verifiche, i quattro sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di esercizio di accattonaggio molesto.

Considerata la reiterazione delle condotte contestate e la presenza nel territorio comunale ritenuta finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, il Questore della Provincia di Perugia ha disposto nei confronti di tutti e quattro la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Bastia Umbra.

Il provvedimento è finalizzato a prevenire il ripetersi di comportamenti analoghi e a rafforzare la tutela della sicurezza urbana e delle attività commerciali presenti sul territorio.