Bastia Umbra, Pecci: «Un anno intenso per cambiare»

Il sindaco fa il punto su opere, scuole, sociale e cultura

A un anno dalla vittoria elettorale che ha riportato il centrosinistra al governo di Bastia Umbra dopo quindici anni, il sindaco Erigo Pecci traccia un bilancio delle attività svolte, definendo l’esperienza come un anno «molto intenso». L’amministrazione ha lavorato su progetti ereditati, nuove opere e questioni irrisolte, contando su una giunta ritenuta dal sindaco «la migliore dagli anni ’90».

Tra i principali interventi, Pecci ha ricordato i lavori in corso finanziati dal PNRR, come quelli su piazza Mazzini, via Roma e via San Francesco, che si sono dovuti portare avanti senza modifiche significative a causa dei vincoli normativi. Il tentativo di salvare i pini presenti lungo i percorsi ha infatti incontrato ostacoli insormontabili legati alla rigidità dei piani approvati.

Nel campo dell’edilizia scolastica e sportiva, l’amministrazione ha partecipato al bando “Sport e Periferie” per realizzare un nuovo palazzetto. La palestra della scuola media “Colomba Antonietti” ha invece subito uno stop a causa di un errore progettuale legato all’altezza dell’edificio. Ciò potrebbe comportare la revoca dell’affidamento e un rinvio nei tempi di esecuzione. Resta incerta anche la sorte della palestra in zona XXV Aprile, anche se l’amministrazione spera di completare l’intervento.

Pecci ha inoltre annunciato un progetto per trasformare l’ex Mattatoio in un polo culturale che includa una nuova biblioteca. È stato partecipato anche un bando per recuperare aree dismesse, inclusa l’area dell’ostello. Per il sottopasso di via Firenze, non sono stati trovati atti o convenzioni preesistenti, ma si è avviata una nuova fase progettuale in collaborazione con Ferrovie dello Stato. Prosegue anche l’iter per la riqualificazione del centro fieristico Umbriafiere, con convenzioni in firma con la Regione.

Nelle frazioni, inizieranno a breve i lavori per il rifacimento della piazza di Ospedalicchio e sono stati appaltati quelli per i marciapiedi da piazza di Costano al cimitero.

Ampio l’impegno anche sul fronte sociale, con il mantenimento e il potenziamento dei servizi per famiglie e persone in difficoltà. Ampliata una sezione dell’infanzia, è stato affidato il centro sociale di San Bartolo alla cooperativa La Goccia, mentre continua il lavoro per valorizzare la Colonia Santa Lucia come spazio culturale e sociale.

In ambito culturale, si è puntato su un programma annuale di eventi. Sul fronte urbanistico, infine, il Comune intende accelerare la chiusura della parte strutturale del nuovo Piano regolatore generale, rivisto per introdurre un approccio aggiornato.