Bimbo cade dal terrazzo a Bastia Umbra, la zia lo acchiappa al volo e lo salva

Un bimbo piccolissimo, figlio di una famiglia straniera ben integrata a Bastia Umbra, è caduto dal terrazzo della sua abitazione. Quella che poteva essere una tragedia immane, per grazia Divina e per la prontezza di riflessi della zia che era sotto balcone, è finita bene. La donna, accorgendosi di quello che stava capitando, ha afferrato al volo il piccolo e lo ha salvato. Della vicenda si stanno interessando i Carabinieri della Compagnia comando di Assisi, al seguito del Capitano, Vittorio Jervolino.

Il piccolo, secondo quanto riferiscono i militari dell’Arma, ha 18 mesi ed è ora ricoverato in osservazione presso il reparto di pediatria dell’ospedale Santa Maria della Misericrodia. Il bambino avrebbe approfittato di una distrazione della madre per arrampicarsi su e poi precipitare di sotto co un salto di tre metri. E stando sempre a quanto riferiscono in compagnia comando, il bimbo sarebbe stato afferrato dalla parente che si trovava lì sotto. Il bambino, nella caduta, avrebbe riportato lievissime escoriazioni, tanta paura, sua e dei suoi familiari, ma sta bene.