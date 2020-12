Blitz dei carabinieri, via due auto abbandonate a Bastiola di Bastia Umbra

Erano mesi che gli abitanti di via Fratelli Ceci e via Fratelli Cervi, a Bastiola di Bastia Umbra, segnalavano la presenza di un furgone e di un’auto abbandonate nel parcheggio pubblico. Mezzi da rottamare, date le condizioni fatiscenti, i cui proprietari – fregandosene altamente di chi abita nei dintorni – avevano deciso di occupare l’area di sosta di proprietà della Amministrazione comunale.

Del degrado ambientale che i due rottami provocavano era stato interessato anche il vicesindaco e assessore all’ambiente, Francesco Fratellini che, per altro ha anche in mente migliorie per parcheggio dove trovano collocazione le auto degli abitanti della zona.