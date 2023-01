Cade da scala mentre lavorava in negozio, è grave in ospedale

Cade da scala – Prognosi riservata per operaio caduto da una scala mentre stava effettuando dei lavori in un negozio: è ricoverato al Santa Maria della Misericordia di Assisi in gravi condizioni. Una caduta, da circa quattro metri, che ha provocato traumi alla testa oltre che in diverse parti del corpo dell’uomo, cinquantaseienne di origini albanesi, ma da tempo residente nel territorio comunale di Assisi. Un quadro clinico che ha indotto il trasporto, con l’ambulanza del 118 all’ospedale regionale del capoluogo umbro.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Comando Compagnia di Assisi e gli operatori del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro per gli adempimenti di legge e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

L’uomo, intorno alle 13 di venerdì, per conto di un’impresa assisana, stava lavorando per eliminare un’infiltrazione d’acqua sul soffitto in un negozio di Ospedalicchio di Bastia Umbra quando a un tratto è precipitato giù in malo modo battendo violentemente la testa. Subito sono scattati i soccorsi, con l’arrivo dell’ambulanza del 118, e poi dei militari dell’Arma e dell’Usl. Vista la situazione, temendo anche possibili lesioni interne oltre ai traumi e alle ferite, è stato trasportato al Santa Maria della Misericordia dove i sanitari, dopo gli accertamenti, si sono riservati la prognosi.