Caporalato dichiarazione di dissociazione indagine Carabinieri

Caporalato dichiarazione di dissociazione – Gentili Redazioni giornalistiche, Con la presente, i sottoscritti Mencarelli Candido e Mencarelli Francesco in qualità di amministratori e proprietari degli immobili situati in Località Costano di Bastia Umbra, intendono esprimere la propria totale estraneità dai fatti recentemente emersi in relazione all’indagine sul caporalato che ha avuto luogo nei primi giorni di agosto, in quanto l’azienda è stata affittata ad altro operatore del settore avicolo da diversi mesi, con regolare contratto registrato.

Siamo venuti a conoscenza del fatto che due cittadini indiani clandestini sono stati trovati a lavorare in condizioni lavorative e abitative non idonee e in locali non conformi alla normativa vigente in materia di igiene e senza alcun contratto di lavoro. Ci teniamo a precisare che, in nessun modo, siamo stati coinvolti o informati preventivamente di tali attività illegali, né abbiamo mai autorizzato o acconsentito all’uti1izzo degli immobili di nostra proprietà per tali tini, condannando fermamente quanto successo.

Desideriamo inoltre sottolineare che, qualora dovessero emergere ulteriori dettagli che dimostrino un nostro coinvolgimento diretto o indiretto, prenderemo immediatamente le misure necessarie per chiarire la nostra posizione e per collaborare con le autorità competenti al fine di tutelare la nostra reputazione e quella degli immobili di nostra proprietà. Ci dissociamo fermamente da qualsiasi forma di sfruttamento lavorativo e da ogni pratica che vada contro i diritti umani e la legislazione italiana.

Ribadiamo il nostro impegno nel mantenere elevati standard etici e legali in tutte le attività connesse ai nostri beni immobiliari. Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e confidiamo nella vostra professionalità nel trattare questo delicato argomento, dandone un’informazione completa nella sua totalità. Dispiaciuti dell’accaduto, vi chiediamo di dare notizia di quanto sopra-esposto, in quanto, l’ambiguità della notizia riportata nei quotidiani di oggi attribuisce per deduzione il reato di caporalato alla nostra famiglia.

di Mencarelli Candido

del dott. Mencarelli Francesco