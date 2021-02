Casi Covid a Bastia Umbra, ancora casi positivi, 371 in totale

“Dal 14 al 17 febbraio dobbiamo registrare 44 casi in più per un totale di 371”. E’ quanto comunica il comune di Bastia Umbra. “C’è poco da commentare, i numeri non sono opinioni. Ci sono altri numeri sui quali dobbiamo porre una forte attenzione e se vogliamo fare una riflessione. Dal Portale Sanitario che possono visionare i sindaci 48 sono i casi sospetti da confermare e 231 i contatti stretti di positivi. Potenzialmente questi ultimi numeri potrebbero diventare positivi, tutti o quasi tutti. Un’altra persona, un’altra nostra concittadina ci ha lasciato, la nostra vicinanza alla famiglia, a tutte le persone che stanno vivendo questo dolore. Non ne siamo fuori, siamo ancora nell’occhio del ciclone e quello che desideriamo tutti, è di tornare alla normalità ma questo richiede sacrifici, attenzione, impegno, responsabilità da parte di tutti e non solo di tanti”.