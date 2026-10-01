Cocaina gettata dal finestrino, arrestato giovane di 22 anni

Controlli a Bastia Umbra, condanna di sei mesi ed espulsione

📌 FLASH NEWS – Arrestato a Bastia Umbra 22enne che ha gettato tre involucri di cocaina dall’auto. Trovati un’altra dose e 535 euro. Il Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto: sei mesi di reclusione, multa di 2.000 euro ed espulsione.

Un uomo di 22 anni è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri durante un controllo alla circolazione stradale nel territorio di Bastia Umbra. L’ipotesi di reato contestata è la detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. A intervenire sono stati i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Assisi, che hanno fermato un’autovettura sulla quale si trovava il giovane.

Durante le verifiche iniziali, il 22enne ha gettato dal finestrino tre involucri. Il gesto è stato seguito dall’immediato recupero dei pacchetti da parte dei Carabinieri. Il loro contenuto è risultato essere cocaina.

La perquisizione personale e dell’auto

Il rinvenimento della sostanza ha portato i militari ad approfondire il controllo stradale. Gli accertamenti non si sono quindi conclusi con le verifiche preliminari sull’autovettura, ma sono proseguiti attraverso una perquisizione personale e del veicolo.

Nel corso di questa attività è stata trovata un’ulteriore dose di cocaina. I Carabinieri hanno inoltre rinvenuto 535 euro in contanti. Questi elementi si sono aggiunti a quanto emerso dal recupero degli involucri lanciati all’esterno dell’auto.

Sulla base del materiale individuato e delle circostanze osservate durante l’intervento, i militari hanno dichiarato il giovane in stato di arresto. La contestazione ha riguardato la presunta destinazione allo spaccio della sostanza detenuta dal 22enne.

La decisione del Tribunale di Perugia

La vicenda è quindi passata all’esame del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia. All’esito dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto eseguito dai Carabinieri e ha condannato il giovane a sei mesi di reclusione e a una multa di 2.000 euro.

Nello stesso passaggio giudiziario è stato rilasciato anche il nulla osta all’immediata espulsione. Il provvedimento ha preceduto il successivo accompagnamento del 22enne negli uffici della Questura di Perugia, effettuato dai militari dopo l’udienza.

La notifica del decreto di espulsione

In Questura, al giovane è stato notificato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Perugia. L’atto è stato adottato ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990.

La fase successiva alla decisione del Tribunale ha dunque riguardato anche la notifica del provvedimento prefettizio. Il passaggio negli uffici della Questura ha fatto seguito al nulla osta già rilasciato dal giudice, secondo la successione degli atti descritta dai Carabinieri.