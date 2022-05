Con i caravan nei parcheggi dello stadio a Costano, allontanate

Con i caravan nei parcheggi dello stadio a Costano. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi, unitamente al personale della Polizia Municipale di Bastia Umbra, sono intervenuti nella frazione di Costano per la presenza di un gruppo di nomadi che, da un po’ di tempo, sostava nell’area destinata a parcheggio del campo sportivo, impedendone, di fatto, la libera fruizione da parte dei cittadini. Gli agenti, giunti sul posto, hanno constatato la presenza di alcuni caravan e una situazione di bivacco e degrado della zona che, tra l’altro, rientra tra quelle tutelate dal regolamento di Polizia Urbana del Comune di Bastia Umbra secondo il quale è vietato lo stazionamento o l’occupazione delle stessa. Dopo aver preso contatto con le interessate, sei donne di età compresa tra i 22 e i 34 anni, gli agenti le hanno identificate riscontrando che erano gravate da diversi precedenti per reati contro il patrimonio e invasione di edifici. Due di queste, inoltre, avevano precedenti per la cosiddetta truffa “dello specchietto”.

La truffa dello specchietto è, infatti, uno dei raggiri più diffusi in Italia.