Concorso Oss in Umbria, 4.500 candidati per soli 122 posti

Prima prova a Bastia Umbra, assunzioni previste entro l’anno
📌 FLASH NEWS – Quasi 4.500 candidati per 122 posti da operatore socio sanitario in Umbria. Al Centro Umbria Fiere di Bastia Umbra è iniziata la prima prova scritta del concorso regionale. I vincitori saranno assunti entro la fine dell’anno.
Quasi 4.500 candidati per 122 posti a tempo indeterminato. È iniziata oggi, 3 settembre, al Centro Umbria Fiere Maschiella di Bastia Umbra la prima prova scritta del concorso regionale per operatori socio sanitari destinati alle quattro aziende sanitarie dell’Umbria.
L’elevato numero di partecipanti ha richiesto l’organizzazione della prova in due sessioni, una mattutina e una pomeridiana. Una volta completato lo scritto sarà predisposta la graduatoria degli ammessi alla successiva prova orale.
I 122 vincitori saranno assunti entro la fine del 2026 e distribuiti nelle strutture del sistema sanitario regionale sulla base del fabbisogno già individuato.
Cinquanta posti per ciascuna delle due Usl
La quota maggiore delle nuove assunzioni sarà destinata alle due aziende sanitarie territoriali. Usl Umbria 1 avrà 50 operatori socio sanitari e altri 50 saranno assegnati all’Usl Umbria 2.
I restanti 22 posti saranno ripartiti tra le aziende ospedaliere: 12 all’Azienda ospedaliera di Perugia e 10 all’Azienda ospedaliera di Terni.
La procedura è stata organizzata su scala regionale con l’obiettivo di razionalizzare le risorse economiche e il personale necessario alla gestione delle selezioni. Il concorso per gli Oss è gestito dall’Usl Umbria 2.
Secondo concorso sanitario con gestione unificata
La formula segue quella già adottata nel 2025 per il concorso unificato destinato all’assunzione di 124 infermieri, successivamente distribuiti tra le aziende sanitarie regionali sulla base delle rispettive necessità.
In quel caso la gestione della procedura era stata affidata all’Azienda ospedaliera di Perugia. Il nuovo concorso per operatori socio sanitari rappresenta quindi la seconda selezione unificata del personale sanitario regionale.
Una modalità organizzativa che la Regione intende utilizzare anche in futuro per coprire complessivamente le necessità delle diverse aziende.
Proietti: «Sistema sanitario attrattivo»
La presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, che mantiene anche la delega alla sanità, ha collegato il numero delle domande ricevute all’attrattività del sistema sanitario regionale.
«Considerato l’alto numero di domande è oggettivamente evidente l’attrattività del nostro sistema sanitario», ha dichiarato Proietti.
La presidente ha inoltre evidenziato la scelta di procedere attraverso selezioni centralizzate, ricordando che quello per gli Oss è il secondo concorso unificato disposto dall’amministrazione regionale.
«Si tratta del secondo concorso unificato del personale a gestione unica per coprire il fabbisogno di tutto l’apparato sanitario regionale ed è questa la direzione intrapresa anche per il futuro», ha aggiunto.
Conclusa la prova scritta e individuati i candidati ammessi, la selezione proseguirà con l’orale. La procedura dovrà quindi portare entro l’anno all’ingresso dei 122 nuovi operatori socio sanitari nelle quattro aziende sanitarie dell’Umbria.
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