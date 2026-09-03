Concorso Oss in Umbria, 4.500 candidati per soli 122 posti

Cina, oltre 900 milioni di spostamenti ferroviari nel picco estivo PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le ferrovie cinesi hanno registrato circa 954 milioni di viaggi di passeggeri durante i 62 giorni del picco estivo di quest’anno, mentre il trasporto merci è rimasto stabile e sicuro, ha reso noto ieri l’operatore ferroviario del Paese. Nel periodo compreso tra il primo luglio e il 31 agosto, la rete […]

Europei femminili di volley, l’Italia batte la Svezia e va in semifinale Le azzurre battono 3-1 la Svezia e sfideranno una fra Polonia e Olanda

Bayo ribalta il Venezia, Udinese agli ottavi di Coppa Italia contro l’Atalanta Il gol di Sagrado illude i lagunari, rimonta friulana per il 2-1 finale

Cina, la qualità al centro della Conferenza sulla proprietà intellettuale PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La 15esima Conferenza annuale cinese sulla proprietà intellettuale (CIPAC) si terrà l’8 e il 9 settembre a Pechino e porrà l’accento sullo sviluppo di alta qualità del settore durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), ha dichiarato oggi la principale autorità cinese per la regolamentazione della proprietà intellettuale (PI). Secondo […]

Paolini batte Stefanini nel derby azzurro di secondo turno agli Us Open NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jasmine Paolini si prende il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, valido per il secondo turno dello Us Open 2026. La tennista toscana, 21esima della classifica mondiale e testa di serie numero 19, la spunta con il punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e 16 minuti di gioco e si […]

Cina, capacità fotovoltaica supera per la prima volta quella a carbone PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La capacità installata del fotovoltaico (PV) in Cina ha superato per la prima volta quella delle centrali a carbone, rendendo questa risorsa la principale fonte energetica del Paese in termini di capacità installata, ha reso noto ieri l’Amministrazione nazionale dell’energia. Alla fine di luglio, tale capacità nel Paese aveva raggiunto gli […]

Il Veneto approva la legge sul fine vita, Zaia “Atto di responsabilità” VENEZIA (ITALPRESS) – Con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Si tratta della quarta regione italiana ad approvare un provvedimento sul suicidio medicalmente assistito, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, e della prima regione amministrata dal centrodestra. La legge […]

Tripletta di Brennan alla Vuelta, Mas sempre in maglia rossa LORCA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Matthew Brennan conquista il successo nell’undicesima tappa della Vuelta Espana 2026, la Cartagena-Lorca di 156,1 chilometri. Il corridore britannico della Visma Lease a Bike domina ancora una volta in volata e si assicura la sua terza vittoria in questa edizione della corsa spagnola, la decima complessiva in stagione. “Erano condizioni difficili […]

Frosinone ko ai rigori, Sassuolo agli ottavi di Coppa Italia contro la Juve Terzic risponde a Dominguez, poi sono decisivi gli errori di Amey e Hasa