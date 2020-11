Covid Bastia Umbra, muore un’altra donna, era ricoverata a Città di Castello

“Dall’Ospedale di Città di Castello abbiamo ricevuto la comunicazione del decesso di un’altra nostra concittadina per Covid-19. Alla famiglia, il cordoglio da parte dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità bastiola. E’ sempre molto pesante e difficile comunicare ciò. Che il sacrificio di queste perdite ci dia la forza e ci guidi nel combattere energicamente questo subdolo nemico che non guarda in faccia a nessuno: rispetto delle norme basilari, questo è l’unico strumento per difenderci”. Lo comunica il sindaco della città Paola Lungarotti.