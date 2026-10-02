Daspo Willy per due persone dopo il controllo a Bastia Umbra

Divieti di due anni dopo il controllo a ridosso di un locale

📌 FLASH NEWS – Daspo Willy a Bastia Umbra dopo il controllo del 20 settembre vicino a un locale. Divieti di due anni per due persone trovate con hashish, marijuana, contanti e materiale per confezionare dosi: una arrestata e una denunciata.

Due persone coinvolte nel controllo del 20 settembre a Bastia Umbra, nelle immediate vicinanze di un esercizio pubblico, sono destinatarie di altrettanti Daspo Willy della durata di due anni. I provvedimenti sono stati adottati dal questore della provincia di Perugia dopo l’istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine.

Le misure riguardano due soggetti nati rispettivamente nel 2006 e nel 2001. In occasione dell’intervento erano stati trovati stupefacenti, denaro contante e materiale utilizzabile per preparare le dosi. La decisione del questore introduce ora specifici divieti relativi al luogo in cui si erano svolti i fatti.

Il controllo vicino all’esercizio pubblico

L’episodio era avvenuto nelle immediate adiacenze di un locale di Bastia Umbra. Durante il controllo, le due persone erano state sorprese a occultare dosi di hashish e marijuana, insieme a contanti e materiale destinato al confezionamento dello stupefacente.

L’intervento aveva avuto conseguenze differenti per i due coinvolti. La persona nata nel 2006 era stata arrestata, mentre quella nata nel 2001 era stata denunciata in stato di libertà. Entrambe sono state successivamente interessate dagli accertamenti per l’applicazione delle misure di prevenzione personale.

Accesso e permanenza vietati per due anni

I Daspo impediscono ai destinatari di accedere all’esercizio pubblico interessato e alle sue pertinenze. Il divieto comprende anche lo stazionamento nelle immediate vicinanze e avrà una durata di due anni per ciascuno dei due soggetti.

La Divisione Anticrimine ha ricostruito i fatti nell’ambito dell’istruttoria. Nella valutazione conclusiva, il questore ha considerato le modalità delle condotte e l’allarme sociale prodotto, ritenendo i comportamenti indicativi di una propensione a turbare l’ordine e la sicurezza pubblica.

La finalità dei provvedimenti è tutelare i frequentatori dei luoghi interessati e prevenire il ripetersi di episodi analoghi. Le misure rientrano nell’attività della Polizia di Stato di Perugia contro la criminalità diffusa sul territorio provinciale.

Altri due provvedimenti per i fatti di Umbertide

Le decisioni relative a Bastia Umbra fanno parte di un insieme di quattro misure. Le altre due riguardano distinti episodi avvenuti a Umbertide e prevedono divieti di un anno.

Il primo risale a febbraio: un uomo nato nel 1996, con precedenti di polizia, aveva minacciato e colpito con un pugno un avventore dopo un diverbio, facendolo cadere a terra.

Il secondo era avvenuto l’8 settembre. Un uomo nato nel 1989 aveva impugnato un coltello e assunto un atteggiamento intimidatorio e aggressivo verso il titolare di un locale. I militari dell’Arma dei Carabinieri intervenuti lo avevano denunciato.