Degrado e proteste, fioccano le lettere in redazione, eccone un’altra

Bastia in mezzo al degrado e abbandono! E’ quello che segnalano i cittadini da ogni quartiere. Dopo il nostro primo articolo di ieri arrivano in redazione altri commenti e foto di cittadini che chiedono di essere pubblicati per rafforzare quanto scritto. La città di Bastia è abbandonata.

La situazione è critica in diversi punti della città. Il verde pubblico poi non c’è più e i marciapiedi lungo i parchi sono danneggiati. Giardini, aiuole e fioriere sparse per il centro storico e nelle frazioni sono distrutte ovunque. La gestione del verde pubblico bastiolo è uno spettacolo doloroso.

Mancato sfalcio dell’erba

Mancato sfalcio dell’erba, scarsa manutenzione e anche pulizia saltuaria delle aree pubbliche, per non parlare di alberi e arbusti secchi non vengono rimossi e sostituiti. Il cordolo spartitraffico distrutto sia a Bastiola sia a Santa Lucia.

E delle buche ne vogliamo parlare? Dell’Amianto in piazza del mercato dietro all’ex Mattatoio? Poi c’era tempo fa, ora è stato rimosso, uno Stop in un incrocio fatto dai residenti, perché l’amministrazione non aveva provveduto a metterne uno nuovo.

Del centro sociale San Bartolo a Basita, che dovrebbe essere dissequestrato nei prossimi giorni non se ne conosce la sorte.

I commenti nei social sono tanti, ne riportiamo solo alcuni: “Uno schifo totale la scuola a XXV Aprile abbandonata, parchi senza illuminazione prendiamo a caso borgo 1 maggio: via Orvieto, strada piena di buche, via Foligno devo andare avanti o interveniamo cara sindaca ed assessori o scaldiamo le poltrone?”

E poi ancora: “Per quanto riguarda la scuola credo ci sia solo da VERGOGNARSI. 4 anni di cxxxxxe, una dietro l’altra, ma chi vi crede più?!!”;

“Settembre è alle porte e siamo messi come lo scorso anno (se non peggio) nonostante le tante promesse che sono state fatte durante le loro inutili riunioni! A rimetterci sempre i nostri figli…”

“La cosa importante è fare bella figura nel giorno delle inaugurazioni e riempirsi la bocca di belle parole, poi chiusi i battenti chi se ne frega di tutto quello che succede dopo, inizierà il solito scarica barile fra di loro”.

“E non parliamo delle strade. Specialmente quella davanti al Penny Market”.

“Perché vogliamo parlare della disinfestazione contro zanzare non fatta, che se ti avventuri in un qualsiasi parco cittadino te se magnano”.

“La città è talmente abbandonata che pure le prostitute l’hanno presa come residenza per la loro professione, basta guardare gli annunci che ci sono in giro sulle varie bacheche online. Via Firenze è la strada dove si troverebbero più spesso. Questa cosa la sanno tutti, ma nessuno è ancora intervenuto”.

“In via Gramsci dei bancali sono depositati da anni a protezione di che cosa? Costituendo anche un pericolo per la sicurezza stradale. Segnalazione fatta al Comune qualche mese fa senza aver risposta”. Bancali che si trovano lì da parecchi anni come dimostra la foto di Google Maps.

Nel complesso i residenti sono insoddisfatti di questo sindaco e di questa giunta che alla fine qualcuno scrive in un commento: “Sono degli incapaci”.