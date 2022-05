Due feriti in un tamponamento a catena in via Roma a Bastia Umbra

U

n tamponamento a catena tra tre auto ha provocato due feriti, non gravi, in unavvenuto poco dopo le 15 in via Roma a Bastia Umbra. A ripotare lesioni – lo ripetiamo non serie – due trasportati, compresa una anziana signora che è stata, per sicurezza, accompagnata in ospedale. Da quanto si sa, ma la dinamica è al vaglio degli ufficiali della polizia locale di Bastia Umbra, al seguito del maggiore, Carla Menghella , i tre mezzi stavano viaggiano in direzione centro. Più o meno davanti alla scuola “Don Bosco” si è verificato il tamponamento. La Polizia, vista la presenza di feriti, ha fatto intervenire le ambulanze del 118.