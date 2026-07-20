Due rotatorie a Bastia per rivoluzionare traffico e sicurezza stradale

Via libera al progetto per l’incrocio tra Firenze e Campiglione

🚧 Bastia Umbra approva il progetto definitivo per riqualificare l’incrocio tra via Firenze, via Campiglione e via Bastiola. Prevista la realizzazione di due rotatorie, nuovi percorsi ciclopedonali, illuminazione LED e interventi per migliorare sicurezza e fluidità del traffico.

Approvato il progetto definitivo per la riqualificazione dell’incrocio

Nuovo passo avanti per uno degli interventi più attesi sulla viabilità cittadina. Il Consiglio comunale di Bastia Umbra, nella seduta dell’8 luglio 2026, ha approvato il progetto definitivo relativo all’adeguamento dell’intersezione tra via Firenze, via Campiglione e via Bastiola, dando così seguito a un iter amministrativo destinato a modificare in modo significativo uno dei nodi stradali più trafficati del territorio comunale.

Contestualmente all’approvazione del progetto sono stati adottati anche gli atti necessari per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e per la dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento, passaggi indispensabili per consentire il proseguimento delle procedure previste dalla normativa.

Due nuove rotatorie per migliorare la circolazione

L’intervento prevede una completa riorganizzazione dell’attuale sistema di intersezioni. Il progetto si basa infatti sulla realizzazione di due nuove rotatorie, progettate con l’obiettivo di rendere più fluido il traffico e migliorare la gestione della circolazione in un’area che registra quotidianamente un elevato numero di veicoli.

La nuova configurazione viaria è finalizzata a ridurre i tempi di attesa agli incroci, limitare la formazione delle code e incrementare i livelli di sicurezza. Particolare attenzione è rivolta alle fasce orarie di maggiore intensità del traffico, come quelle coincidenti con l’ingresso e l’uscita dalle scuole, quando la viabilità della zona risulta maggiormente congestionata.

Previsti interventi anche per pedoni e ciclisti

Il progetto non riguarda esclusivamente la circolazione dei veicoli. L’intervento comprende infatti anche una serie di opere complementari destinate a migliorare la sicurezza e la fruibilità dell’intera area da parte di tutti gli utenti della strada.

Tra le opere previste figurano l’adeguamento dei percorsi ciclopedonali, il potenziamento dell’illuminazione pubblica mediante l’installazione di corpi illuminanti a tecnologia LED, la realizzazione di nuove infrastrutture per la raccolta delle acque meteoriche e specifici interventi di mitigazione paesaggistica.

L’obiettivo è quello di riqualificare l’intero comparto stradale, aumentando il livello di sicurezza sia per gli automobilisti sia per pedoni e ciclisti.

Una viabilità più ordinata e funzionale

La nuova organizzazione dell’incrocio consentirà anche una migliore gerarchizzazione della rete viaria esistente. Il progetto punta infatti a rendere più chiari e funzionali i collegamenti tra le diverse direttrici di traffico, contribuendo a una distribuzione più ordinata dei flussi veicolari.

La riqualificazione interesserà quindi non soltanto il punto di intersezione, ma l’intero assetto della zona, con l’obiettivo di migliorare la qualità della mobilità urbana e ridurre le criticità che oggi caratterizzano uno dei principali accessi alla città.

Ora il progetto prosegue verso le fasi successive

L’approvazione del Consiglio comunale rappresenta un passaggio decisivo nel percorso amministrativo dell’opera. Con il via libera al progetto definitivo e agli atti collegati, l’amministrazione comunale potrà ora procedere con le successive fasi progettuali e procedurali necessarie alla realizzazione dell’intervento.

Il completamento dell’iter consentirà di avvicinare la fase operativa di un’opera pensata per migliorare in modo significativo la sicurezza stradale, la fluidità della circolazione e la qualità della mobilità nell’area interessata.