E’ morto Antonio Bagnetti, figura storica [Video] della politica di Bastia

Già assessore con Ansideri, tornava verso l’impegno politico

FLASH NEWS – È morto improvvisamente nella sua abitazione di Bastia Umbra Antonio Bagnetti, storico esponente politico ed ex assessore. A trovare il corpo senza vita è stata la figlia, andata a cercarlo perché preoccupata nel non vederlo.

di Marcello Migliosi, direttore

È morto improvvisamente Antonio Bagnetti, per anni figura di rilievo della vita politica di Bastia Umbra. Il decesso è avvenuto nella sua abitazione. A trovare il corpo senza vita è stata la figlia, che aveva deciso di andare a cercarlo dopo essersi preoccupata perché non lo vedeva.

Bagnetti era nato il 18 gennaio 1953. Perito chimico, aveva affiancato all’attività professionale un lungo percorso nelle istituzioni e nella politica locale, diventando nel tempo uno dei nomi conosciuti del centrodestra bastiolo.

intervista del 13 ago 2013

La sua esperienza politica aveva attraversato fasi e formazioni differenti. La militanza era iniziata nell’area socialista, per poi proseguire in Forza Italia, nel Popolo della Libertà e, successivamente, ancora in Forza Italia.

L’esperienza nella giunta di Stefano Ansideri

Nel corso della sua attività pubblica Antonio Bagnetti aveva ricoperto anche l’incarico di assessore comunale a Bastia Umbra durante il primo mandato del sindaco Stefano Ansideri.

Da quell’incarico si dimise in seguito al suo coinvolgimento in un procedimento giudiziario legato alla sua attività professionale come funzionario di ARPA Umbria. La vicenda riguardava un’inchiesta sull’inquinamento connesso ad allevamenti suini a Bettona.

Il procedimento si protrasse per oltre sei anni e si concluse definitivamente il 20 luglio 2016 con l’assoluzione di Bagnetti con formula piena, «per non aver commesso il fatto».

La vicenda giudiziaria non determinò però la fine del suo impegno politico. Nel 2012 Bagnetti era infatti tornato alla guida del Popolo della Libertà a livello locale, riprendendo un ruolo attivo nell’organizzazione politica.

Il percorso professionale nel settore ambientale

Parallelamente agli incarichi politici, Bagnetti aveva costruito un percorso professionale legato all’ambiente, alla prevenzione e alla tutela sanitaria.

In qualità di perito chimico aveva impiegato le proprie competenze presso l’Agenzia per l’ambiente. Aveva inoltre lavorato per il Comune di Assisi come tecnico della prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro e successivamente presso il Consorzio socio sanitario Valle Umbra Nord.

La sua attività aveva quindi unito competenze tecniche, esperienza amministrativa e presenza politica, mantenendo nel tempo un forte legame con Bastia Umbra e con il territorio circostante.

Il ritorno alla politica che stava progettando

Negli ultimi tempi Antonio Bagnetti aveva manifestato la volontà di riprendere un ruolo attivo nella vita politica dopo un periodo di minore esposizione pubblica.

A riferirlo è Francesco Fratellini, già vicesindaco di Bastia Umbra e storico esponente locale di Forza Italia. Bagnetti gli aveva confidato il desiderio di tornare a impegnarsi, anche alla luce della situazione politica che, a suo giudizio, si era fatta particolarmente confusa.

«Ho voglia di riprendere l’attività politica», aveva detto a Fratellini. Secondo quanto riferito dall’ex vicesindaco, Bagnetti gli aveva chiesto di incontrarsi per iniziare a valutare e pianificare nuove iniziative concrete.

Quel confronto non ha però avuto seguito. La morte improvvisa di Antonio Bagnetti ha interrotto il progetto di un nuovo impegno politico che l’ex assessore stava iniziando a costruire.

Alla Famiglia le condoglianze della Redazione di Bastia Oggi

Giusy Grasso segretaria Forza Italia – Forza Italia Bastia Umbra, il cordoglio per la scomparsa di Antonio Bagnetti – La Segreteria comunale: «Un protagonista della storia politica locale, il cui impegno ha lasciato un segno nella comunità bastiola». La Segreteria comunale di Forza Italia Bastia Umbra esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Antonio Bagnetti, figura che ha rappresentato per molti anni un punto di riferimento per il movimento azzurro e per la vita politica della nostra città.

il Sindaco Pecci – Al di là delle appartenenze politiche, credo sia importante riconoscere e ricordare ̀, assumendosi la responsabilità di rappresentare i cittadini e contribuire alla crescita di Bastia Umbra. La sua scomparsa lascia un vuoto nella nostra comunità e in quanti hanno avuto modo di conoscerlo e condividere con lui un tratto di strada. A nome mio e dell’intera Amministrazione Comunale, desidero esprimere il ̀ ,