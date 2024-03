Emanata ordinanza di sospensione lavori ex “Hotel La Villa”

A seguito del sopralluogo eseguito in data 05/03/2024 da parte del Corpo di Polizia Locale e dei tecnici del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio presso il complesso immobiliare “ex Hotel La Villa”, in località Bastiola, di cui si era già data comunicazione mercoledì 6 Marzo, la responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio ha ritenuto necessario emanare una Ordinanza (la n. 28 del 08/03/2024) notificata in data odierna ai proprietari, volta a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione, rilevate alcune violazioni alla normativa edilizia, riscontrate durante il sopralluogo effettuato e di cui non risulta regolare richiesta presentata in Comune dai nuovi proprietari o dall’associazione, come impone la normativa. L’ordinanza potrà essere revocata una volta regolarizzate le violazioni contestate.