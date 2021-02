Esercito Italiano e Polizia di Stato insieme, controlli covid in centro a Bastia Umbra

sercito italiano, con il battaglione dei Granatieri di Sardegna di stanza a Spoleto e gli agenti del commissariato di Assisi, della Polizia di Stato – al seguito di Francesca Domenica Di Luca (commissario e vicequestore aggiunto) – hanno effettuato controlli per il rispetto delle normative. Il drappello delle forze dell’ordine ha avviato il suo lavoro di verifica in piazza Mazzini. Lo slargo più grande della città era praticamente deserto. La prima verifica i poliziotti l’hanno effettuata in pizzeria, aperta, secondo quanto previsto dai, per acquisto di pizze da asporto. Tutto regolare! Subito dopo, agenti e militari, han fatto visita ad un negozio di biancheria intima che, in quanto rivendita di beni essenziali, può restare aperto. Tutto in regola anche qui. Una pattuglia, invece, della Polizia locale coordinata dal maggiore Carla Mengella, ha effettuato i controlli di routine sul territorio comunale.