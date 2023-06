Esondazione Assisi Bastia, la furia del Tescio travolge tutto

Bomba d’acqua il fiume Tescio – Una violenta bomba d’acqua ha colpito l’area del fiume Tescio, situato tra la zona delle “Cascatelle” di Assisi e il ponte di Bastiola-Bastia, provocando esondazioni e mettendo in difficoltà la popolazione locale. Le immagini video e foto inviate dai nostri lettori mostrano l’ampia portata dell’alluvione, che ha interessato inizialmente Santa Croce, a valle del Bosco di San Francesco.

Quello che di solito è un modesto corso d’acqua, sesso ipn secca durante l’anno, si è trasformato in un fiume in piena. Le acque hanno traboccato dagli argini, causando non solo problemi alla circolazione stradale, ma anche preoccupazione tra gli abitanti della zona.

Le segnalazioni giungono da diverse località

Le segnalazioni giungono da diverse località, con il Tescio che esce dagli argini anche nella prima frazione di Borgo I Maggio, nel comune di Bastiola. In un video che ci è stato inviato, si può vedere un’automobile verde trascinata via dalla furia delle acque.

La gente è spaventata e i nostri citizen journalist, che hanno documentato l’evento, sono anch’essi terrorizzati. È necessario fare un salto indietro nella memoria per ricordare un evento atmosferico di questa portata sul territorio.

Le autorità locali sono impegnate nel coordinare gli interventi di emergenza e garantire la sicurezza della popolazione. I residenti sono invitati a prestare attenzione e adottare precauzioni necessarie in caso di situazioni di rischio.

La situazione rimane fluida, e le autorità continuano a monitorare attentamente la situazione, offrendo assistenza e supporto alle persone colpite dall’alluvione.

Continueremo a tenervi aggiornati su questa situazione in evoluzione, fornendo informazioni tempestive e dettagliate sugli sviluppi e le misure adottate per far fronte a questa emergenza.

«È in corso una bomba d’acqua che ha interessato il comune di Assisi – riferiscono i Vigili del fuoco -. Il comando ha dirottato quasi tutte le partenze sul luogo dell’intervento. L’evento meteorologico è stato improvviso e violento seppur interessando una zona limitata.

La perturbazione iniziata intorno alle 19 ha colpito inizialmente la parte in collina del comune. La zona maggiormente colpita è località Ponte Grande e Pian della Pieve».

«Attualmente anche il reparto di Radiologia ad Assisi è allagato – aggiungono – , ma sul posto già arrivata una partenza per ripristinare la situazione».

Il Fiume Tescio ha iniziato ad esondare ma ancora non è stimabile l’area interessata. Non riesco ad avere altre notizie per il momento. Appena avremo immagini e notizie aggiornate cercheremo di comunicarvelo

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO