Esposto sul cartello anti israeliani presentato alla Procura

Osservatorio Israele chiede verifiche su un locale di Bastia Umbra
📄 L’Associazione Osservatorio Israele ha presentato un esposto alla Procura di Perugia per chiedere accertamenti sul cartello esposto all’ingresso di un locale di Bastia Umbra. La segnalazione è stata inviata anche a Prefettura, Questura e Comune.
Esposto trasmesso alla Procura della Repubblica
L’Associazione Osservatorio Israele ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia chiedendo l’avvio di accertamenti in merito a un cartello esposto all’ingresso di un noto locale di Bastia Umbra riportante la scritta: “In questo locale NON sono graditi ISRAELIANI…”.
L’iniziativa è stata comunicata dal presidente dell’associazione, Nicolae Galea, che ha reso noto come la documentazione sia stata trasmessa anche alla Prefettura di Perugia, alla Questura di Perugia – Digos e al Sindaco di Bastia Umbra.
Richiesti approfondimenti sulla vicenda
Con l’esposto l’associazione chiede che vengano svolti gli accertamenti ritenuti necessari per verificare i fatti segnalati e le eventuali conseguenze sotto il profilo di competenza delle autorità coinvolte. Secondo quanto riferito da Osservatorio Israele, la richiesta riguarda la verifica della situazione determinata dall’esposizione del cartello all’ingresso dell’esercizio aperto al pubblico.
L’appello rivolto al Comune di Bastia Umbra
Nel documento l’associazione invita anche il Comune di Bastia Umbra a valutare la vicenda sotto il profilo amministrativo.
In particolare, Osservatorio Israele afferma di ritenere che un’attività aperta al pubblico non possa trasformarsi in un luogo di discriminazione e auspica che il sindaco verifichi l’eventuale sussistenza dei presupposti per adottare i provvedimenti di competenza, compresi quelli che dovessero riguardare l’autorizzazione dell’esercizio.
In attesa degli accertamenti delle autorità
Al momento l’esposto rappresenta una richiesta di verifica rivolta agli organi competenti, ai quali spetterà valutare i fatti segnalati e gli eventuali sviluppi della vicenda.
L’iniziativa dell’Associazione Osservatorio Israele è stata indirizzata alla Procura della Repubblica, alla Prefettura, alla Questura – Digos e al Comune di Bastia Umbra, che potranno procedere secondo le rispettive competenze istituzionali.
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