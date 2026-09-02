Estintori svuotati nella notte, danni in un’azienda a Bastia

Telecamere riprendono due giovani, estintori svuotati fuori.

📌 FLASH NEWS – A Bastia Umbra due giovani sono stati ripresi dalle telecamere di sicurezza mentre, nella notte del 27 agosto, svuotavano e danneggiavano alcuni estintori collocati all’esterno di un’azienda in via delle Nazioni. Danni seri..

L’episodio nella notte del 27 agosto

Un episodio di danneggiamento ai dispositivi antincendio collocati all’esterno di un’azienda è avvenuto nella notte del 27 agosto a Bastia Umbra. I fatti si sono verificati intorno alle 3.06 in via delle Nazioni, dove due giovani sono stati ripresi dal sistema di videosorveglianza presente nella zona dell’attività.

Secondo quanto riferito, si tratta di un ragazzo e una ragazza. Le immagini registrate dalle telecamere documentano la loro presenza all’esterno dell’azienda e le azioni compiute nei pressi degli estintori.

Gli apparati antincendio sarebbero stati danneggiati e scaricati, provocando danni all’attività. L’intera sequenza è stata registrata dalle telecamere di sicurezza, che hanno quindi fornito una documentazione visiva di quanto accaduto durante la notte.

Le immagini registrate dalle telecamere

Il sistema di videosorveglianza ha ripreso i due giovani mentre si trovavano nell’area esterna dell’azienda. Le immagini ottenute dal sistema di sicurezza vengono pubblicate a corredo della notizia per documentare l’episodio.

I fotogrammi mostrano in particolare uno dei giovani durante l’azione sugli apparati presenti all’esterno. La registrazione costituisce un elemento utile per ricostruire quanto avvenuto e per l’eventuale identificazione delle persone coinvolte.

L’orario indicato dalle informazioni disponibili – scrive Pietro Caimmi sul suo profilo Facebook – colloca l’episodio alle 3.06 del 27 agosto, quando l’area era interessata dalla presenza dei due giovani ripresi dalle telecamere.

Estintori scaricati all’esterno dell’attività

Al centro dell’accaduto ci sono gli estintori sistemati all’esterno dell’azienda di via delle Nazioni. I dispositivi sono stati scaricati e danneggiati, rendendo necessario affrontare le conseguenze economiche dell’azione.

Non vengono forniti ulteriori dettagli sull’entità complessiva dei danni. È però segnalato che l’episodio ha provocato un pregiudizio materiale all’azienda, direttamente collegato alle azioni compiute sui dispositivi antincendio.

La presenza delle telecamere ha consentito di conservare le immagini della sequenza e di disporre di elementi visivi relativi alle persone presenti sul posto in quel momento.

L’obiettivo è identificare i due giovani

La pubblicazione delle immagini ha anche l’obiettivo di favorire l’eventuale riconoscimento dei due giovani. Chi disponesse di informazioni realmente utili alla loro identificazione potrà metterle a disposizione delle autorità competenti.

L’eventuale riconoscimento potrebbe infatti contribuire agli accertamenti necessari per individuare le persone coinvolte, consentendo al titolare dell’attività di procedere nelle sedi appropriate anche per la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Le immagini, pur documentando la presenza e le azioni registrate dal sistema di videosorveglianza, dovranno essere valutate nell’ambito degli eventuali accertamenti necessari a stabilire responsabilità e conseguenze dell’episodio.

Danni durante la notte in via delle Nazioni

L’accaduto si concentra dunque in un arco temporale preciso: la notte del 27 agosto, intorno alle 3.06, lungo via delle Nazioni a Bastia Umbra.

Due giovani sono stati registrati dalle telecamere mentre si trovavano davanti all’attività e intervenivano sugli estintori collocati all’esterno. Il contenuto degli apparati è stato scaricato e i dispositivi hanno riportato danni.

La disponibilità delle registrazioni permette ora di documentare visivamente l’episodio e può fornire elementi utili per gli eventuali successivi accertamenti.

L’azienda punta quindi all’identificazione delle persone riprese, sia per chiarire compiutamente quanto avvenuto sia per poter quantificare e richiedere il ristoro dei danni provocati durante l’episodio notturno.