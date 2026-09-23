Falso tecnico, spariti duemila euro dalla carta di una donna

Il raggiro davanti a una filiale, indaga la Polizia di Stato

📌 FLASH NEWS – Una donna è stata raggirata davanti alla filiale Unicredit di Bastia Umbra: secondo la prima ricostruzione avrebbe digitato un codice, poi sarebbero spariti duemila euro. Indaga la Polizia di Stato: massima prudenza, sempre!

Il raggiro nella mattinata

Una donna è stata vittima di un raggiro nella mattinata di oggi, intorno alle 8.10, davanti alla filiale Unicredit di piazza Mazzini, a Bastia Umbra. Il danno segnalato ammonta a duemila euro.

Secondo una prima ricostruzione, un giovane avrebbe avvicinato la donna dopo averla probabilmente seguita fino allo sportello bancario collocato prima dell’ingresso della filiale.

La falsa qualifica e il codice digitato

L’uomo si sarebbe presentato come un tecnico dell’istituto di credito. Facendo leva su questa falsa qualifica, avrebbe convinto la donna a digitare il codice di accesso associato alla sua carta bancaria.

Poco dopo l’operazione, dalla carta sarebbero risultati sottratti duemila euro. La dinamica e ogni eventuale responsabilità sono ora al vaglio degli investigatori.

La fuga su una bicicletta a motore

Dopo il presunto furto, il giovane si sarebbe allontanato per le vie della città a bordo di una bicicletta a motore. Sul caso sono in corso le indagini della Polizia di Stato.

Gli accertamenti serviranno a ricostruire nel dettaglio l’episodio, identificare l’autore e verificare i passaggi che hanno portato alla sottrazione del denaro.

L’invito alla prudenza

L’episodio richiama alla necessità di mantenere massima attenzione davanti a richieste insolite, soprattutto nelle vicinanze di banche e sportelli automatici. I clienti non dovrebbero comunicare né digitare codici personali su indicazione di sconosciuti.

Chiunque si presenti come tecnico o addetto bancario deve poter essere verificato direttamente con la filiale. La prudenza è essenziale, anche perché chi ha colpito una volta potrebbe tentare nuovi raggiri.