Finti investimenti sulle strisce, cresce l’allarme a Bastia Umbra

Diverse testimonianze riferiscono episodi simili, invito a segnalarli

Una serie di testimonianze raccolte nelle ultime ore richiama l’attenzione su presunti episodi avvenuti nel centro di Bastia Umbra, dove alcuni pedoni avrebbero tentato di farsi investire lanciandosi improvvisamente davanti alle automobili in transito. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali delle forze dell’ordine che confermino i fatti descritti, ma le segnalazioni invitano comunque gli automobilisti a mantenere alta l’attenzione.

Il primo episodio raccontato

Secondo una delle testimonianze, il primo episodio sarebbe avvenuto nella mattinata di lunedì, intorno alle 10, nella rotatoria dei Quattro Rioni. Una donna racconta che un giovane, descritto come apparentemente di origine indiana, di circa trent’anni, alto circa un metro e sessantacinque e di corporatura magra, avrebbe attraversato improvvisamente sulle strisce pedonali correndo verso la carreggiata proprio mentre sopraggiungeva la sua auto.

La conducente riferisce di essere riuscita a frenare in tempo evitando l’impatto. A suo dire, due automobilisti che procedevano dietro di lei avrebbero assistito alla scena. Il giovane, accortosi di non essere stato investito, si sarebbe poi allontanato rapidamente.

Altre segnalazioni nella zona centrale

La stessa testimone riferisce che circa quaranta minuti dopo un episodio analogo sarebbe avvenuto davanti alla farmacia Angelini, coinvolgendo una sua conoscente. Nei giorni successivi sarebbero emersi altri racconti riconducibili alla stessa modalità, sempre nella zona centrale di Bastia Umbra.

Secondo quanto riferito da più persone, gli episodi avrebbero coinvolto due soggetti distinti. Uno corrisponderebbe alla descrizione del primo giovane, mentre il secondo viene descritto come apparentemente di origine marocchina. Si tratta esclusivamente di elementi riportati dai testimoni e non confermati ufficialmente.

L’invito a contattare le forze dell’ordine

La donna racconta inoltre di aver contattato la Polizia di Stato per segnalare quanto accaduto. Secondo la sua testimonianza, le sarebbe stato confermato che analoghe segnalazioni sarebbero già arrivate e che, qualora si verificassero nuovi episodi, è importante contattare tempestivamente la Polizia di Stato o l’Arma dei Carabinieri, così da consentire gli accertamenti del caso.

Pur in assenza di conferme ufficiali sulle dinamiche descritte, le testimonianze raccolte suggeriscono di non sottovalutare eventuali comportamenti anomali lungo la strada. In presenza di situazioni sospette o potenzialmente pericolose, è sempre opportuno informare immediatamente le forze dell’ordine, fornendo ogni dettaglio utile per gli accertamenti.