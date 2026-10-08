Fiorucci presenta i volumi sui casi Calisti e Marra a Bastia

Domenica 11 ottobre dialogo con l’autore e i legali a Bastia
📌 FLASH NEWS – Alvaro Fiorucci presenta a Bastia Umbra i libri sui casi Mara Calisti e Sonia Marra. Appuntamento domenica 11 ottobre alle 17.30 all’Auditorium Sant’Angelo, con Francesco Falcinelli e Alessandro Vesi, legali delle famiglie.
di Marcello Migliosi
Due vicende di cronaca, ricostruite nei libri di Alvaro Fiorucci, saranno al centro del prossimo appuntamento di “Bastia presenta libri: Autunno d’autori”. L’incontro è in programma domenica 11 ottobre 2026, alle 17.30, all’Auditorium Sant’Angelo di Bastia Umbra.
Il giornalista presenterà “L’alfabeto del sangue: chi ha ucciso Mara Calisti?” e “L’uomo nero: la scomparsa di Sonia Marra”. A dialogare con lui saranno Francesco Falcinelli e Alessandro Vesi, indicati nel programma come legali delle famiglie delle vittime.
Due libri al centro del confronto
La presentazione riunisce nello stesso pomeriggio due opere dedicate a storie differenti. Il primo volume richiama, già nel titolo, l’interrogativo sull’uccisione di Mara Calisti. Il secondo affronta la scomparsa di Sonia Marra. Sono questi i riferimenti intorno ai quali si svilupperà il dialogo con l’autore.
I nomi delle due donne compaiono esplicitamente nei titoli scelti per l’appuntamento. La locandina affianca le copertine dei volumi e annuncia una presentazione comune, con Fiorucci chiamato a parlare di entrambi i lavori.
La presenza di Falcinelli e Vesi aggiunge al confronto con il giornalista la partecipazione dei professionisti che rappresentano le famiglie. Il programma assegna loro il ruolo di interlocutori dell’autore, all’interno di un incontro dedicato ai libri e alle vicende che ne costituiscono il tema.
L’appuntamento di “Autunno d’autori”
La serata rientra nella rassegna “Bastia presenta libri: Autunno d’autori”, il cui percorso viene descritto attraverso tre ambiti: narrativa, saggistica e attualità. Per l’appuntamento dell’11 ottobre, il calendario propone dunque una lettura legata alla cronaca, attraverso le opere di un giornalista.
Sulla locandina figurano il Comune di Bastia Umbra, la Biblioteca comunale Alberto La Volpe e Umbria Culture for Family. Il materiale di presentazione riporta il nome della rassegna, i due titoli e i partecipanti al dialogo, insieme alle indicazioni necessarie per raggiungere l’incontro.
L’Auditorium Sant’Angelo sarà la sede della presentazione. L’orario annunciato è quello delle 17.30 di domenica: un appuntamento pomeridiano che porterà davanti al pubblico Alvaro Fiorucci, Francesco Falcinelli e Alessandro Vesi.
Al centro resteranno i volumi dedicati a Mara Calisti e Sonia Marra, presentati attraverso il confronto diretto tra l’autore e i legali delle famiglie.
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