Fiorucci presenta i volumi sui casi Calisti e Marra a Bastia

Fascicolo Sanitario, SIBioC e Ministero insieme per uniformare i dati RIMINI (ITALPRESS) – Rendere i dati di laboratorio uniformi, confrontabili e utilizzabili indipendentemente dalla struttura nella quale vengono prodotti è uno dei passaggi essenziali per trasformare il Fascicolo Sanitario Elettronico da semplice archivio di documenti a strumento capace di accompagnare realmente il cittadino nel percorso di cura. E’ una delle indicazioni emerse dal 58° Congresso […]

Alle Gallerie d’Italia di Vicenza la mostra di Giandomenico Tiepolo VICENZA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo apre al pubblico dal 9 ottobre 2026 al 17 gennaio 2027, alle Gallerie d’Italia – Vicenza, la mostra Giandomenico Tiepolo (1727-1804). Un mondo nuovo, a cura di Carolina Brook, Valter Curzi e Fabrizio Magani. Organizzata in occasione del terzo centenario della nascita dell’artista, l’esposizione rende omaggio a una delle personalità […]

Il Palermo lancia “Pinkers”, il programma che unisce e premia la famiglia rosanero Pinkers diventa la porta principale per accedere a tutte le iniziative speciali del club.

Intesa Sanpaolo, piano da 20 mld per la crescita di piccole imprese e territori MILANO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione Banca dei Territori, lancia un piano dedicato alle piccole e piccolissime imprese di commercio, artigianato e turismo per favorire ricadute economiche e stabilità occupazionale nelle diverse aree del Paese. Una iniziativa in linea con la missione del primo Gruppo bancario italiano e con quanto in più occasioni […]

Intesa Sanpaolo, Messina “Restituiremo ai territori 100 mln in minori costi” MILANO (ITALPRESS) – “Il nostro Paese è reso vitale da piccoli imprenditori che trasmettono tra diverse generazioni il saper fare italiano e arricchiscono le filiere produttive. Dobbiamo tutelare questo patrimonio e dobbiamo farlo insieme al mondo associativo, da sempre interlocutore decisivo per le nostre iniziative. Il nostro patto strategico con Confcommercio, Federalberghi e Confartigianato vuole […]

Oltre il bullismo: sport, scuola e istituzioni per la cultura della prevenzione ROMA (ITALPRESS) – Il Coni apre le porte ai ragazzi e li mette al centro del confronto su bullismo, prevenzione e safeguarding.E’ questo uno degli elementi più significativi di “Oltre il bullismo. Lo sport come luogo di tutela, responsabilità e prevenzione”, l’incontro promosso da Asc – Attività Sportive Confederate, Uni, Fidae e Accredia, svoltosi questa […]

Banca del Fucino porta all’Aquila la mostra dedicata a Piersanti Mattarella L’AQUILA (ITALPRESS) – Inaugurata all’Aquila, presso il Palazzo dell’Emiciclo del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, la mostra fotografica “Il sogno spezzato. L’orizzonte politico e familiare di Piersanti Mattarella”, promossa da Banca del Fucino con Fondazione Sicilia, Sicily Art & Culture e con il patrocinio del Consiglio Regionale dell’Abruzzo.L’esposizione, curata dalla Fondazione Sicilia, ripercorre con circa 150 scatti […]

Il GAL Pesca Trapanese porta gli Itinerari del Gusto al TTG di Rimini TRAPANI (ITALPRESS) – La costa trapanese si presenta al mercato turistico come un’unica destinazione. Il GAL Pesca Trapanese porta il progetto Itinerari del Gusto al TTG Travel Experience, la fiera internazionale B2B del turismo, in programma dal 14 al 16 ottobre al Rimini Expo Centre. Allo stand saranno presenti i sindaci dei dodici Comuni della […]

Engineering completa la cessione di Alfahealth ad Accenture ROMA (ITALPRESS) – Il Gruppo Engineering annuncia attraverso una nota di aver perfezionato la cessione dell’intero capitale sociale di Alfahealth, società specializzata nella trasformazione digitale del settore sanitario italiano, ad Accenture. Il closing fa seguito all’avveramento delle condizioni previste dall’accordo e all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti, incluse quelle in materia di […]