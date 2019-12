Furti a Bastia Umbra nel giorno di Natale, 5 tra Cipresso e San Lorenzo

La zona di tra Cipresso e San Lorenzo presa di mira dai ladri il giorno di Natale. Cinque i furti tentati dalle ore 19. I malviventi a Cipresso hanno rotto la finestra del bagno e il sistema di allarme di un’abitazione. Si sono introdotti nel bagno del piano terra e poi sono scappati via lasciando sul pavimento le impronte di fango del loro passaggio.

In zona Vocabolo Butine dopo l’una i balordi hanno rotto il lampione acceso in prossimità del cancello di un’abitazione e sono entrati in quella accanto il cui proprietario era fuori per le feste ed è stato costretto ad anticipare il rientro.

A Santa Lucia una donna ha chiamato la polizia insospettita da due giovani ragazze che si aggiravano con fare sospetto nei pressi della casa della madre. La notte prima, quella tra il 23 e il 24, il furto è stato tentato al Penny market di Bastia. L’arrivo della vigilanza privata ha messo in fuga i ladri. Sul posto i carabinieri di Bastia Umbra.