Furti in via Marzabotto a Bastia Umbra, cittadini allo stremo, è ora di fare qualcosa

Più i danni che altro! Una serie di furti si sono susseguiti durante la notte scorsa in via Marzabotto a Bastia Umbra. Strada già conosciuta agli onori della cronaca bastiola. Chi al mattino ha trovato il vetro spaccato dell’auto chi si è visto sparire qualcosa dal giardino, tra coperte e cuscini. Una residente racconta che questa mattina alle 5 è uscita per andare a lavoro ed ha trovato il finestrino della sua Panda spaccato, con i vetri frantumati sopra il sedile posteriore.

“Hanno toccato e aperto tutto – ha detto -, rubando solo il giaccone da lavoro, la radio non l’hanno nemmeno presa, è rimasta intatta”. Le auto spaccate al momento sarebbero due, ma non escluso che ci sia una terza o una quarta. La denuncia contro ignoti è stata presentata ai carabinieri della stazione locale di Bastia Umbra. Sembrerebbe sia un giochetto tra ragazzini che si vogliono divertire a spese della gente. Ma questo saranno le indagini a stabilirlo.