Furto al bar del Polo Giontella, rompono vetro con tombino

Avrebbero preso un tombino o qualcosa di più grosso e spaccato il vetro. E’ successo alle prime luci dell’alba, intorno alle ore 5, all’interno del polo Giontella, dell’omonimo viale. Un bar è stato preso di mira: è il 5 Sensi. I ladri, da quanto appreso, avrebbero rubato delle sigarette ed altro. Non è la prima volta che accadono questo tipo di furti, in zona. Qualche mese fa avevano fatto due furti in altrettanti negozi sempre del Giontella. Indagano le Forze dell’Ordine.