Furto utensili da 2000 euro in negozio di edilizia, arrestato

Furto di utensili per 2000 – Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Bastia Umbra hanno arrestato un uomo, colto in flagranza di reato per il furto di utensili da un negozio di edilizia situato nella frazione di Ospedalicchio. L’arrestato, un 48enne di origine extracomunitaria, è stato fermato nel parcheggio adiacente al negozio, con materiale rubato per un valore di circa 2.000 euro.

Durante un controllo, i militari hanno proceduto a una perquisizione personale e del veicolo dell’uomo, trovando una quantità significativa di utensili appena sottratti dal negozio. La refurtiva includeva strumenti da lavoro e per la casa, che sono stati successivamente restituiti al titolare dell’attività dopo un’accurata catalogazione.

Questo episodio avviene a poca distanza da un altro intervento delle forze dell’ordine nello stesso negozio. In precedenza, i Carabinieri avevano denunciato tre persone per un furto simile di vari attrezzi. Tuttavia, questa volta il responsabile, un uomo di 48 anni, è stato immediatamente arrestato.

L’uomo è stato portato presso la stazione dei Carabinieri di Bastia Umbra e tratto in arresto per furto aggravato in flagranza. Nei giorni successivi, l’udienza di convalida dell’arresto si è tenuta presso il Tribunale di Perugia. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto per l’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora e della presentazione alla Polizia Giudiziaria.

L’azione rapida dei Carabinieri ha permesso di recuperare l’intera refurtiva, evitando ulteriori danni al negozio, già colpito da altri episodi di furto. Il valore degli oggetti rubati è stato stimato intorno ai 2.000 euro, cifra che testimonia l’entità del furto e l’importanza del pronto intervento.

L’episodio mette in evidenza la necessità di un controllo costante da parte delle forze dell’ordine per contrastare il crescente fenomeno dei furti ai danni di attività commerciali nella zona. I Carabinieri continuano a monitorare la situazione e a collaborare con i titolari dei negozi per prevenire ulteriori episodi simili.