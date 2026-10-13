Golf fuori controllo abbatte i paletti e finisce sull’aiuola

Auto sull’aiuola, tra via Roma e viale Umbria a Bastia Umbra

📌 FLASH NEWS – Una Golf nera guidata da un giovane di Bastia Umbra è finita su un’aiuola vicino all’incrocio tra via Roma e viale Umbria, abbattendo i paletti. L’incidente oggi poco dopo le 18. Sul posto polizia locale e i vigili del fuoco.

Una Volkswagen Golf nera, guidata da un giovane, forse di Bastia Umbra, è finita sopra un’aiuola dopo aver perso il controllo nei pressi dell’incrocio tra via Roma e viale Umbria. L’incidente è avvenuto poco dopo le 18 di martedì 13 ottobre, vicino ai palazzi e ad un negozio di articoli sanitari.

Sul posto sono sono intervenuti: la polizia locale e i vigili del fuoco. Le informazioni disponibili descrivono un’uscita dalla traiettoria dell’automobile, seguita dall’urto contro i paletti collocati nella zona dell’incrocio. Restano da chiarire le circostanze che hanno preceduto la sbandata e le cause della perdita di controllo.

La sbandata e l’urto contro i paletti

Secondo il racconto di una persona presente nella zona, la Golf proveniva da via Roma. Durante il passaggio vicino all’intersezione, il veicolo avrebbe sbandato autonomamente, raggiungendo l’aiuola e abbattendo i paletti lungo il percorso.

La testimonianza riferisce danni agli elementi presenti nell’area attraversata dall’automobile. Non è disponibile una quantificazione dei danni, né una descrizione precisa di tutte le strutture coinvolte nell’urto. Il riferimento riguarda soprattutto i paletti e la zona immediatamente vicina all’incrocio.

Nella ricostruzione riferita non viene descritto uno scontro con un altro mezzo. Questo elemento resta parte della testimonianza disponibile e non costituisce, al momento, una ricostruzione ufficiale della dinamica.

Airbag attivato, nessuna indicazione sulle condizioni del giovane

Dopo l’impatto è stata segnalata l’attivazione dell’airbag della Golf. Il dispositivo viene indicato nel racconto insieme alla posizione dell’auto sull’aiuola, ma non sono state fornite informazioni sulle condizioni del conducente.

Non è quindi possibile stabilire, sulla base degli elementi disponibili, se il giovane abbia riportato conseguenze fisiche o abbia avuto bisogno di assistenza sanitaria. Ma da quanto ci viene riferito sembra proprio di no.

Cause ancora da chiarire

Tra le possibili spiegazioni vengono menzionati un colpo di sonno o una distrazione. Si tratta di ipotesi avanzate nel racconto, prive di conferme, che non possono essere indicate come causa accertata dell’incidente.

La presenza della polizia locale e dei vigili del fuoco è riferita nella segnalazione dal luogo dell’accaduto. Non sono invece disponibili dettagli sulle operazioni svolte, sulla rimozione della vettura o su eventuali provvedimenti riguardanti la circolazione nell’area.