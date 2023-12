I Carabinieri intercettano un’auto con della refurtiva, arrestato il conducente

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, i Carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno intensificato i servizi di controllo del territorio, concentrandosi in particolare sui reati predatori e sui furti in abitazione e presso esercizi commerciali. Durante uno di questi controlli stradali, i militari hanno intimato l’alt a un’auto già segnalata nei pressi di alcune abitazioni oggetto di furto. I tre occupanti dell’auto, una volta fermata, sono scesi e hanno tentato la fuga. I Carabinieri sono riusciti a bloccare solo due dei tre fuggitivi, mentre il terzo è riuscito a far perdere le sue tracce nelle vie circostanti.

I due fermati sono stati accompagnati in caserma e sottoposti a perquisizione, così come l’auto da cui sono stati rinvenuti gioielli, telefoni cellulari nuovi, borse di marca e circa 4.000 euro in contanti, verosimilmente refurtiva proveniente da furti appena commessi. Il materiale e il denaro sono stati sottoposti a sequestro, in attesa delle successive verifiche utili a individuarne la provenienza.

Dagli ulteriori accertamenti effettuati sui due uomini fermati, entrambi peruviani di 39 e 44 anni, è emerso che quest’ultimo era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari che doveva scontare presso la sua abitazione di Roma. Dopo aver accertato i fatti e sentito il PM di turno, l’uomo è stato tratto in arresto e accompagnato presso il carcere di Capanne. Entrambi sono stati inoltre denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Questa operazione dimostra l’impegno dei Carabinieri nel mantenere la sicurezza del territorio, soprattutto durante le festività quando i reati predatori tendono ad aumentare.