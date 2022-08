Il cancello del campo nuovo di Costano potrebbe cadere addosso a qualcuno 🔴 VIDEO

Search for: Search Button

Il grosso cancello del campo nuovo di Costano potrebbe cadere addosso a qualcuno

“La città cade a pezzi, ma questo non interessa a nessuno. La totale inerzia si vede anche nelle piccole cose, basterebbe poco per risolvere e, invece,…Una di queste è il cancello del campo nuovo di Costano che potrebbe cadere addosso a qualcuno, da un momento all’altro”. Sono le parole di genitori e ragazzi che frequentano l’area. E’ bastato trascorrere un pomeriggio lì per capire com’è la situazione lì. Il grosso cancello scorrevole di ferro non si muove quasi più, si blocca di continuo, e quando lo si sposta esce dalla guida. Per farlo chiudere o aprire deve intervenire la forza umana e quando questa non c’è diventa un problema.

Situazione non è più vivibile e soprattutto pericolosa

Foto e video dimostrano che la situazione non è più vivibile. “L’area sportiva è frequentata da tanti ragazzi, chi gioca e chi va a vedere le partite di calcio. Fino ad ora, grazie al ‘Cielo’ non è successo niente – dicono i frequentatori -, ma questa inerzia potrebbe fare molto male“.

La segnalazione è stata fatta, dicono

“La segnalazione a chi di competenza – dicono – è stata fatta da più persone, per voce, per iscritto, per pec, ma dall’altro lato il silenzio. Nessuno è intervenuto se non le stesse persone che frequentano l’area. Se qualche ragazzo si avvicina per gioco o nel tentativo di aprirlo gli cade addosso?”

Ne abbiamo già raccontati di episodi simili e già in passato qualcosa in altra zona della città di Bastia è successa. Lì tante lacrime furono versate, ma ricordare fa solo più male. L’unica è evitare non accada più e per fare questo serve molta più attenzione e cura da chi è incaricato a farlo.

Ieri, per esempio, un’auto di grossa cilindrata doveva uscire dall’area, lo spazio per passare era troppo piccolo e il conducente è dovuto scendere dalla vettura e spingere con tutta la sua forza il cancello. L’imponente struttura in metallo, prima ha resistito e non si muoveva, dopodiché si è sbloccata ed è corsa via improvvisamente rischiando di uscire dalla guida.

Guardate il video per comprendere meglio ciò che diciamo.

(Ringraziamo chi ci ha fornito le immagini)