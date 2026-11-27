Il Comune segue i controlli e cerca alloggi per gli sfollati

📌 FLASH NEWS – Dopo l’incendio in via Vittorio Veneto a Bastia Umbra, il Comune coordina le verifiche per il rientro delle famiglie. Richiesta la rimozione dei detriti per ripristinare gli impianti elettrici. Si cercano soluzioni abitative.

Il sindaco e la giunta comunale di Bastia Umbra hanno effettuato venerdì 27 novembre un sopralluogo nell’edificio al civico 4 di via Vittorio Veneto, interessato da un incendio il giorno precedente. La visita è servita a fare il punto sulle condizioni dell’immobile e sugli interventi necessari per consentire alle famiglie sfollate di tornare nelle proprie abitazioni.

Il Comune riferisce di aver avviato il coordinamento già nelle prime ore dopo l’incendio, in raccordo con l’Agenzia regionale per la protezione ambientale dell’Umbria (ARPA Umbria), l’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1 e i Vigili del Fuoco. Il lavoro coinvolge i diversi enti per gli accertamenti e gli interventi che rientrano nelle rispettive competenze.

La rimozione dei detriti e il ripristino degli impianti

L’amministrazione comunale ha sollecitato l’amministratore del condominio a provvedere alla pulizia e alla sistemazione delle aree interessate dall’incendio. L’intervento richiesto comprende la rimozione dei detriti e dei materiali danneggiati. Una volta liberate le aree, i tecnici del gestore della rete elettrica potranno procedere con gli interventi di ripristino degli impianti.

Le condizioni per la revoca dell’ordinanza

Per il rientro delle famiglie servono due passaggi. Gli enti competenti dovranno accertare le condizioni di sicurezza dell’edificio e verificare che siano stati ripristinati i servizi essenziali. Il Comune ha comunicato che, una volta soddisfatte entrambe le condizioni, è pronto a revocare tempestivamente l’ordinanza. La revoca consentirà ai residenti coinvolti di tornare nei propri appartamenti.

La ricerca di alloggi temporanei

Mentre proseguono gli interventi sull’immobile, l’amministrazione e i Servizi sociali del Comune di Bastia Umbra stanno valutando soluzioni di accoglienza temporanea per le famiglie sfollate che ne abbiano necessità. La ricerca riguarda una sistemazione per il periodo in cui le abitazioni restano indisponibili.

Secondo quanto riferito dal Comune, l’incendio non rientra tra gli eventi per i quali il sistema di Protezione civile può attivare le specifiche misure di assistenza previste in caso di calamità. L’amministrazione ha quindi indicato nei Servizi sociali comunali il riferimento per il lavoro sulle soluzioni abitative, da individuare nell’ambito delle competenze dell’ente e del quadro normativo vigente.

Il Comune ha espresso vicinanza alle famiglie coinvolte e ha confermato il proprio impegno a contenere i disagi durante lo sfollamento e a favorire il rientro appena concluse le verifiche.



📍 Come arrivare in via Vittorio Veneto 4, Bastia Umbra

