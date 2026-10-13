Incendio alla MANINI ordinanza urgente su alimenti e animali

Unobravo e Treccani insieme per promuovere l’alfabetizzazione emotiva a scuola ROMA (ITALPRESS) – I recenti episodi di cronaca che hanno visto protagonisti studenti e giovani hanno riaperto il dibattito su come la scuola possa aiutare i ragazzi a riconoscere e dare un nome alle proprie emozioni, a partire dalla rabbia. Della rabbia a scuola si parla quasi sempre come di un comportamento da sanzionare. Quasi […]

RSV, arriva in Italia un anticorpo monoclonale per prevenire la malattia ROMA (ITALPRESS) – Arriva in Italia, dopo l’approvazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), clesrovimab per la prevenzione della malattia del tratto respiratorio inferiore da virus respiratorio sinciziale (RSV) in neonati alla nascita o durante la loro prima stagione RSV. Clesrovimab è controindicato nei neonati con ipersensibilità al principio attivo o a uno qualsiasi dei suoi […]

Gasperini “Mourinho merita l’abbraccio dei tifosi, poi testa alla partita” ROMA (ITALPRESS) – “Nei confronti di Mourinho c’è stato un amore importante da parte dei tifosi e merita tutto il riconoscimento che la gente gli tributerà. Poi inizierà la partita e si lasceranno da parte i sentimenti». Lo ha detto il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida di Champions League contro […]

Med-Or, siglato accordo di collaborazione con la Diplomatic Academy of Ukraine ROMA (ITALPRESS) – Promuovere la cooperazione tra la Med-Or Virtual Academy e la piattaforma online dell’Accademia diplomatica nel campo della formazione diplomatica e promuovere il dialogo e le iniziative congiunte tra Italia, Ucraina e il Sud del mondo. Supporto nell’identificazione, attraverso la rete di Med-Or, dei professori in visita per partecipare alle attività e ai […]

Lnd Impianti e Myplant and Garden rilanciano la sfida, accordo rinnovato ROMA (ITALPRESS) – LND Impianti e Myplant & Garden proseguono la loro collaborazione strategica a sostegno dei progetti legati al Verde Sportivo, rinnovata anche per l’edizione 2027, in programma a Fiera Milano Rho dal 17 al 19 febbraio. LND Impianti manterrà un ruolo di primo piano all’interno del progetto My Green Sports. Una conferma che […]

Ko a Bergamo e zero punti in sei giornate, il Venezia esonera Stroppa VENEZIA (ITALPRESS) – Il Venezia ha esonerato il tecnico Giovanni Stroppa. Fatale, per le sorti del 58enne allenatore lombardo, la sconfitta per 3-1 patita ieri sera dai lagunari sul campo dell’Atalanta. “Il Venezia FC comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra – si legge nella nota ufficiale della società veneta […]

Istruzione e formazione professionale, 15-16 ottobre Seminario Europa CIOFS-FP ETS ROMA (ITALPRESS) – Il sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale gestito dalle Regioni, conosciuto come IeFp (Istruzione e Formazione Professionale), e il suo sviluppo futuro saranno al centro della 38esima edizione del Seminario Europa del CIOFS-FP ETS, appuntamento nazionale identitario della IeFP italiana, con il titolo “La IeFp del futuro: un’agenda per la prossima legislatura” in […]

Centri commerciali, settore maturo e stabile. La crescita passa dagli ampliamenti RIMINI (ITALPRESS) – Il comparto dei centri commerciali italiani si conferma un settore maturo: lo stock è stabile, le aperture seguono un ritmo costante e gli investimenti si orientano verso la riqualificazione delle strutture esistenti più che verso nuove realizzazioni. E’ quanto emerge dalla ricerca Retail Real Estate Overview 2026 condotta da Reno in esclusiva […]

Papa Leone XIV ricoverato al Gemelli, domani l’intervento. Chirurghi ottimisti “God save the Pope”, Dio Salvi il Papa ha detto a Leone XIV uno dei sei fra Arcivescovi e Vescovi di quattro continenti ricevuti ieri dal Pontefice, che fino alla vigilia del ricovero ha mantenuto inalterata la fitta agenda delle udienze. In mattinata, il trasferimento all’Ospedale Gemelli avvierà i protocolli degli esami e dei controlli […]