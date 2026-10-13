Incendio alla MANINI ordinanza urgente su alimenti e animali

Stop alla raccolta e al pascolo limiti alle attività esterne
📌 FLASH NEWS – Dopo l’incendio alla MANINI Prefabbricati SpA, il sindaco Erigo Pecci firma un’ordinanza: divieti su colture, pascolo e foraggi nell’area indicata. Attività all’aperto limitate fino alle 13 del 14 ottobre. Attesi i controlli.
Il sindaco Erigo Pecci ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente dopo l’incendio scoppiato il 13 ottobre nell’area esterna dello stabilimento MANINI Prefabbricati SpA, in via del Lavoro. Il provvedimento introduce misure precauzionali per la tutela ambientale e sanitaria, sulla base delle indicazioni di ARPA Umbria e USL Umbria 1.
Le disposizioni riguardano il territorio circoscritto dalla delimitazione rossa nella mappa allegata all’ordinanza. È questo il riferimento per individuare l’area interessata dalle restrizioni e verificare se le attività svolte ricadano nel perimetro sottoposto alle prescrizioni.
Divieti per i prodotti coltivati e gli animali
Nella zona individuata è vietato raccogliere e consumare i prodotti alimentari coltivati. La disposizione interviene su entrambe le attività: non riguarda soltanto l’impiego degli alimenti, ma anche il loro prelievo dalle colture presenti nell’area.
Il provvedimento comprende inoltre il divieto di pascolo e di razzolamento degli animali da cortile. Le precauzioni si estendono dunque alla permanenza degli animali sui terreni, secondo le modalità espressamente indicate nell’ordinanza.
Una prescrizione distinta riguarda l’alimentazione animale. Non possono essere utilizzati foraggi e cereali coltivati all’aperto e destinati agli animali. Il divieto interessa queste produzioni nel perimetro individuato, affiancando le limitazioni previste per i prodotti destinati al consumo alimentare.
Attività all’aperto limitate fino a mercoledì
Per le attività all’aperto è prevista una limitazione fino alle ore 13 di mercoledì 14 ottobre, con particolare attenzione alle iniziative ludiche e sportive. L’indicazione temporale accompagna questa specifica misura, che richiama la necessità di contenere le attività esterne nella zona interessata.
L’ordinanza prende in considerazione anche gli impianti di ventilazione e condizionamento che prelevano aria dall’esterno. Qualora necessario, è prevista un’eventuale manutenzione straordinaria. L’intervento è quindi subordinato alla necessità riscontrata e riguarda gli impianti con questa modalità di immissione dell’aria.
Rilievi tecnici per accertare le condizioni di sicurezza
Il mantenimento delle misure è legato al ripristino delle condizioni di sicurezza ambientale e sanitaria. Tale condizione dovrà essere accertata mediante i successivi rilievi tecnici di ARPA Umbria e USL Umbria 1, gli enti le cui indicazioni hanno costituito la base del provvedimento comunale.
Per le altre prescrizioni, il riferimento indicato è dunque l’accertamento tecnico delle condizioni di sicurezza, mentre per la limitazione delle attività all’aperto è riportata una scadenza precisa.
Alla cittadinanza interessata è rivolto l’invito a rispettare le disposizioni dell’ordinanza, facendo riferimento alla mappa allegata per l’individuazione del territorio coinvolto.
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