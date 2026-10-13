Incendio alla Manini Prefabbricati, rogo domato senza feriti [FOTO E VIDEO]

Brucia il polistirolo, fumo da Bastia Umbra verso Capodacqua

📌 FLASH NEWS – Domato intorno alle 13 l’incendio alla Manini Prefabbricati di Bastia Umbra. Bruciati imballaggi di polistirolo, nessun ferito. Fumo visibile anche da Assisi e in movimento verso Capodacqua. Sul posto vigili del fuoco e Arpa

È stato completamente domato intorno alle 13 l’incendio divampato alla Manini Prefabbricati, in via del Lavoro a Bastia Umbra. Il rogo, scoppiato intorno a mezzogiorno, ha coinvolto alcuni imballaggi di polistirolo. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme alle prime autorità. Presente anche l’Agenzia regionale per la protezione ambientale dell’Umbria, Arpa Umbria. Restano sconosciute le cause dell’incendio e l’entità dei danni.

La colonna di fumo visibile da Assisi

Le fiamme hanno prodotto una colonna di fumo nero e denso, visibile anche a notevole distanza dall’azienda. Il fenomeno ha suscitato preoccupazione tra le persone presenti a Bastia Umbra, richiamando l’attenzione anche oltre il territorio cittadino. Il fumo era distinguibile dal centro storico di Assisi e, durante l’incendio, si stava lentamente propagando verso Capodacqua di Assisi. La visibilità della colonna da queste località ha mostrato quanto il fenomeno fosse percepibile anche lontano dal luogo del rogo.

Coinvolti imballaggi di polistirolo

A prendere fuoco sono stati alcuni imballaggi di polistirolo, materiale che brucia rapidamente e sviluppa fumo scuro e intenso. Questa informazione precisa che cosa sia stato coinvolto dalle fiamme, ma non chiarisce il motivo per cui l’incendio abbia avuto origine. Lo spegnimento completo è stato raggiunto intorno alle 13, circa un’ora dopo l’inizio dell’episodio. L’assenza di feriti è stata confermata con l’aggiornamento sulla conclusione delle operazioni di estinzione.

Cause e danni ancora da chiarire

L’intervento dei soccorritori ha consentito di domare il rogo. Rimangono da accertare le circostanze dell’innesco e le conseguenze materiali per l’azienda. Non sono disponibili ulteriori dettagli sulle verifiche ambientali legate alla presenza di Arpa Umbria. Manini Prefabbricati opera da oltre sessant’anni nella prefabbricazione per l’edilizia, realizzando sistemi, strutture e componenti industrializzati. L’attività del gruppo comprende anche la costruzione di capannoni prefabbricati in cemento.