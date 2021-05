Incendio camion a Bastia Umbra, panico in zona XXV Aprile, trasportava latticini

Panico sulla rotatoria del quartiere XXV Aprile a Bastia Umbra, in via Monte Vettore. Un furgone della Iveco che trasportava latticini ha preso fuoco poco dopo le 13,30. Il fumo e le fiamme altissime hanno attirato l’attenzione di molti residenti che sono scesi tutti in strada dando l’allarme ai vigili del fuoco. Sul posto i pompieri di Assisi, con una squadra, e l’autobotte dalla centrale di Perugia Madonna Alta. Le fiamme sono state spente immediatamente. Illeso il conducente che é riuscito a scendere da mezzo, accostandolo sul lato destro della rotatoria. Sul luogo sono arrivati gli agenti della polizia municipale di Bastia Umbra, al seguito del Maggiore Carla Menghella, per la viabilità. Indagini in corso per individuare le origini dell’incendio. Il mezzo è stato completamente distrutto dallE fiamme.