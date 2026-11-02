Incendio Manini: revocati divieti su alimenti ed allevamenti

MISURATA (LIBIA) (ITALPRESS) – Rafforzare la cooperazione tra la Libia e l’Italia, esplorare opportunità di investimento e di commercio e aprire alle imprese l’accesso al mercato libico e a quelli africani. Questi gli obiettivi del Libyan-Italian Business and Investment Forum (LIBIF 2026), piattaforma economica e commerciale che ha riunito imprese e istituzioni libiche e italiane, […]