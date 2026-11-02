Incendio Manini: revocati divieti su alimenti ed allevamenti

Analisi senza criticità, confermati gli obblighi sui residui
📌 FLASH NEWS – Revocate a Bastia Umbra le misure precauzionali dopo l’incendio Manini del 13 ottobre. Le analisi sugli alimenti campionati non evidenziano criticità. Restano prescrizioni alla ditta per rimuovere e gestire i residui combusti
Sono revocate le misure precauzionali rivolte alla popolazione nell’area interessata dalle ricadute dell’incendio che il 13 ottobre ha coinvolto gli spazi esterni dello stabilimento Manini Prefabbricati SpA, in Via del Lavoro a Bastia Umbra.
Il sindaco Erigo Pecci ha firmato l’ordinanza numero 132 del 2 novembre 2026, disponendo la revoca integrale della precedente ordinanza numero 127, emanata il giorno dell’incendio. La decisione recepisce le valutazioni trasmesse con una nota congiunta da ARPA Umbria e USL Umbria 1.
Restano invece confermati gli obblighi imposti all’azienda per la rimozione e la gestione dei rifiuti combusti.
Gli esiti delle analisi sugli alimenti
Gli accertamenti hanno riguardato alcune matrici alimentari campionate il giorno successivo all’incendio, all’interno del perimetro individuato come interessato dall’evento.
Le analisi non hanno rilevato criticità nelle concentrazioni dei contaminanti ricercati: idrocarburi policiclici aromatici, metalli pesanti, PCB e diossine.
Sulla base dei risultati disponibili, gli enti competenti hanno valutato di basso impatto la ricaduta dei contaminanti nell’area delimitata dalla precedente ordinanza. Da questa valutazione è derivata la proposta di eliminare le misure precauzionali adottate per limitare l’esposizione della popolazione.
Decadono i divieti su raccolta, pascolo e foraggi
Nel territorio precedentemente individuato viene meno il divieto di raccogliere e consumare i prodotti alimentari coltivati.
Sono revocate anche le limitazioni che impedivano il pascolo e il razzolamento degli animali da cortile, insieme al divieto di utilizzare foraggi e cereali coltivati all’aperto e destinati all’alimentazione animale.
L’ordinanza elimina inoltre l’obbligo di effettuare l’eventuale manutenzione straordinaria degli impianti di ventilazione meccanica e condizionamento che prelevano aria dall’esterno. Il provvedimento riguarda dunque sia le produzioni alimentari sia le altre precauzioni comprese nell’atto del 13 ottobre.
Confermato il lavaggio accurato dei vegetali
Rimane la raccomandazione di lavare accuratamente con acqua gli alimenti vegetali provenienti dall’area interessata, prima del consumo.
L’indicazione viene mantenuta come comportamento preventivo e buona pratica igienico-sanitaria. Si tratta di una raccomandazione distinta dai divieti ora revocati.
Restano gli obblighi per Manini Prefabbricati
La revoca delle precauzioni per i residenti non modifica le disposizioni rivolte alla società attraverso l’ordinanza numero 128 del 14 ottobre 2026.
Restano pertanto pienamente efficaci tutte le prescrizioni relative alla rimozione e alla gestione dei residui combusti.
Questi interventi rispondono a esigenze di tutela delle matrici ambientali distinte e ulteriori rispetto alla prevenzione dell’esposizione della popolazione alle ricadute atmosferiche. La valutazione sugli alimenti campionati consente quindi di eliminare le limitazioni per la popolazione, mentre proseguono gli adempimenti ambientali richiesti alla ditta.
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