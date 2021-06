Incendio materiale plastico azienda a Bastia, colonna di fumo altissima

Un incendio a Bastia Umbria, in via del Lavoro, ha visto impegnati per qualche ora diverse squadre dei vigili del fuoco con APS e ABP e pattuglie della Polizia di Stato. Il fatto si verificato all’interno dell’azienda Manini Prefabbricati nel pomeriggio di giovedì, intorno alle 17 circa. La colonna di fumo altissima era visibile dalla centro della cittĂ e dalla 75 Centrale Umbra. Le fiamme, che hanno interessato del materiale di risulta, sono state spente in poco tempo. Un forte cattivo odore si diffuso nella zona.