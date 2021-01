Chiama o scrivi in redazione

Incidente a Ospedalicchio di Bastia Umbra, con la Captur dentro ad un fosso

Un attimo di distrazione, forse, e con l’auto si è ritrovata dentro al fossato. E’ accaduto questa mattina, attorno alle 9, in viale Europa ad Ospedalicchio di Bastia Umbra. Un incidente stradale che ha visto protagonista una donna che si trovava alla guida di una Renault Captur rossa. Ad occuparsi della vicenda, per la dinamica dei fatti, è la polizia locale di Bastia Umbra, al seguito del maggiore, Carla Menghella. Sul posto anche i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, A quanto ci risulta la signora pare non abbia riportato lesio