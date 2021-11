Incidente Bastiola, guida Ape Piaggio a 91anni, tamponato da una vettura, ferito

Incidente stradale sulla 147 assisana, in direzione Ospedalicchio, prima del passaggio a livello. Una Mercedes Classe C 220, ha tamponato per cause in corso di accertamento, presso la polizia locale di Bastia Umbra (Bastiola), al seguito del Maggiore Carla Menghella, un Ape Piaggio, guidato da un 91enne.

Di Marcello Migliosi e Morena Zingales

L’anziano, verisimilmente, girava a sinistra per rientrare a casa. Probabilmente, ma questa è un’ipotesi, colui che veniva da dietro non si è accorto e l’ha tamponato. Il 91enne all’arrivo dei soccorsi era cosciente, aveva una ferita sulla fronte ed è stato tirato fuori dal mezzo accartocciato dai vigili del fuoco di Assisi, dalla polizia locale e dai sanitari provenienti dall’ospedale Assisano. Una volta stabilizzato è stato portato all’ospedale di Perugia. E’ accaduto poco prima delle ore 10 del 2 novembre.