Incidente e incendio sulla SS75, traffico bloccato verso Foligno

Veicolo fuori strada, fiamme nella vegetazione e viabilità chiusa

Un grave incidente stradale seguito da un incendio ha richiesto un imponente intervento dei soccorsi nel tardo pomeriggio lungo la strada statale 75 Centrale Umbra, nel tratto compreso tra Collestrada e lo svincolo di Ospedalicchio, interessando i territori comunali di Perugia e Bastia Umbra. Le operazioni hanno coinvolto i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale, il personale sanitario del 118 e successivamente anche Anas, che ha disposto la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Foligno.

L’incidente e il successivo incendio

L’allarme è scattato intorno alle ore 17, quando le squadre dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Perugia e del distaccamento di Foligno sono state inviate nei pressi dell’uscita di Ospedalicchio, nel comune di Bastia Umbra, per un veicolo uscito dalla sede stradale e successivamente avvolto dalle fiamme.

All’arrivo dei soccorritori è stato accertato che all’interno dell’automobile non vi erano persone. Questa verifica ha consentito di concentrare immediatamente le operazioni sul contenimento dell’incendio che, nel frattempo, aveva già interessato la vegetazione presente lungo il margine della carreggiata.

Le fiamme si propagano alla vegetazione

L’incendio non è rimasto confinato al solo veicolo. Il rogo ha rapidamente coinvolto alberi, arbusti, sterpaglie e siepi presenti nell’area adiacente alla strada, alimentato dalla vegetazione secca.

Le immagini dell’intervento mostrano un fronte di fuoco particolarmente intenso, con alte lingue di fiamma e una densa colonna di fumo visibile anche da notevole distanza. I Vigili del Fuoco hanno operato con lance antincendio e mezzi di supporto per circoscrivere il rogo ed evitare che potesse propagarsi ulteriormente.

L’obiettivo prioritario è stato impedire che l’incendio raggiungesse la carreggiata e le abitazioni presenti nelle vicinanze, limitando così i rischi per la popolazione e per gli automobilisti in transito.

Imponente dispiegamento di soccorsi

Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di emergenza. Oltre ai Vigili del Fuoco erano presenti la Polizia Stradale, incaricata della gestione della viabilità e dei rilievi, e l’elicottero del 118, fatto convergere nell’area durante le operazioni di soccorso.

Le riprese documentano inoltre la presenza di un’autopompa impegnata direttamente sul fronte delle fiamme mentre gli operatori lavoravano lungo il margine della strada per raffreddare la vegetazione ancora interessata dal fuoco.

Le operazioni sono proseguite fino alla completa messa in sicurezza dell’area.

Traffico bloccato sulla SS75

A seguito dell’incidente e dell’incendio, Anas ha disposto la chiusura temporanea della strada statale 75 “Centrale Umbra” in direzione Foligno.

Il provvedimento ha interessato il tratto all’altezza dello svincolo di Ospedalicchio Sud, al chilometro 1+100, dove il veicolo coinvolto nell’incidente ha preso fuoco.

Il personale Anas, insieme alle Forze dell’ordine, ha operato per garantire la sicurezza della circolazione e consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.

Fumo sulla carreggiata e visibilità ridotta

Durante l’intervento, la densa nube di fumo prodotta dall’incendio ha interessato anche la viabilità circostante.

Le immagini mostrano il fumo invadere parzialmente la sede stradale mentre alcuni veicoli transitano nelle immediate vicinanze. Una situazione che ha reso necessaria particolare prudenza durante le operazioni di soccorso, sia per il rischio legato alla riduzione della visibilità sia per la presenza dei mezzi di emergenza impegnati sul posto.

Cause ancora in fase di accertamento

Secondo quanto emerge dalle prime informazioni disponibili, l’incendio della vegetazione sarebbe stato innescato dal veicolo uscito di strada, descritto come un’automobile di grossa cilindrata successivamente completamente avvolta dalle fiamme.

Al momento, tuttavia, le cause dell’incidente sono ancora oggetto degli accertamenti delle autorità competenti. Anche la dinamica che ha portato all’uscita di strada del mezzo dovrà essere ricostruita attraverso i rilievi effettuati sul posto.

Non risultano ulteriori elementi ufficiali oltre a quelli comunicati dagli enti intervenuti.

Operazioni concluse dopo la messa in sicurezza

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di estinguere sia l’incendio del veicolo sia quello sviluppatosi nella vegetazione circostante, evitando conseguenze più gravi per la viabilità e per le aree limitrofe.

Le attività di bonifica e controllo sono proseguite anche dopo lo spegnimento delle fiamme per escludere eventuali riprese dell’incendio e garantire il completo ripristino delle condizioni di sicurezza prima della riapertura del tratto stradale interessato.