Incidente in via Tagliamento a Bastia, ferito trasportato in ospedale

Interviene anche l’elisoccorso Nibbio che ha trasportato il ferito in ospedale

Un malore improvviso mentre era alla guida sarebbe all’origine dell’incidente avvenuto poco dopo mezzogiorno di lunedì 20 aprile, in via Tagliamento, a Bastia Umbra, all’altezza dell’Hotel Santa Lucia. Una persona avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo contro un’auto in sosta lungo la strada.

Il personale sanitario è intervenuto per prestare le prime cure alla persona coinvolta. Sul posto, insieme ai sanitari del 118 è intervenuto l’elisoccorso “Nibbio 1”, atterrato in zona per garantire un intervento rapido. Dopo le prime cure e la stabilizzazione, la persona è stata affidata ai medici per il trasferimento in ospedale. In via del tagliamento anche i vigili del fuoco e la polizia locale di Bastia.

Le cause precise sono in corso di accertamento, ma l’ipotesi principale resta quella di un malore improvviso che avrebbe provocato la perdita di controllo del mezzo. L’uomo, da quanto dice l’ufficio comunicazione dell’ospedale Santa Maria della Misericordia, avrebbe avuto un malore – forse nu infato – e da lì l’incidente.