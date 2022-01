Incidente stradale, finisce contro recinzione privata, colpa della nebbia!

Incidente autonomo a Bastia Umbra. Questa volta la nebbia e la scarsa visibilità ha creato difficoltà a un automobilista che percorreva la via del Lavoro. L’incidente è successo nella serata di lunedì ed ha visto coinvolto un Suv Mitsubishi Pajero. Il mezzo, per cause in corso d’accertamento, transitava in via dei Tigli quando, per colpa della nebbia, invece di svoltare è andato dritto verso la cartellonistica stradale, finendo contro una recinzione che porta a una proprietà privata. Il suv è finito lì dentro. Per tirarlo fuori è arrivato il carroattrezzi, mentre le forze dell’ordine hanno provveduto ad effettuare la dinamica. La via del Lavoro è stata chiusa temporaneamente per permettere la rimozione, con i veicoli che sono stati fatti deviare. Non si conoscono le condizioni del conducente.