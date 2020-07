Incidente stradale sulla 75 Centrale Umbra, due auto coinvolte, tutto bloccato

Tutto bloccato sulla 75 Centrale Umbra in direzione di Foligno, tra le due uscite di Ospedalicchio Sud e Bastia Umbra Nord per un incidente stradale. Due vetture – per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale – si sono scontrate sulla corsia di sorpasso. E’ accaduto del pomeriggio di oggi, poco prima le ore 19, nel punto dove ci sono i lavori in corso. Sono intervenuti oltre a due pattuglie della polizia stradale, anche i vigili del fuoco, un’ambulanza del 118.