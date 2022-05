Incidente sulla 75 centrale Umbra, auto fuori strada, un ferito. Incidente stradale sulla 75 Centrale Umbria tra Ospedalicchio e Bastia, in direzione Foligno. Una autovettura, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada. Una persona ferita estratta dalla squadra Vigili del Fuoco di Perugia e consegnata al 118. Sul posto anche il carroattrezzi.