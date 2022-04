Incidente sulla 75 Centrale Umbra, auto si ribalta, donna ferita 📸 FOTO

Incidente sulla 75 Centrale Umbra, auto si ribalta, donna ferita

Una signora è rimasta ferita in seguito a un incidente stradale, avvenuto sulla 75 Centrale Umbra, all’altezza dell’uscita di Ospedalicchio, direzione Perugia. La donna era al volante di una Peugeot, quando per cause in corso di accertamento, è stata tamponata da un mezzo. In seguito all’impatto, la vettura è finita sulla barriera del new jersey e si è fatta ribaltare. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con due mezzi da Assisi, l’ambulanza del 118, sempre da Assisi. La donna è stata estratta dai pompieri che l’hanno consegnata ai sanitari per le cure. E’ arrivata anche la Polizia stradale da Perugia. La strada è stata prima chiusa in entrambe le direzioni e poi riaperta sulla sola sola corsia di sorpasso. Lieve rallentamento alle auto in transito.

Un secondo incidente si è verificato lungo il viadotto Ellera sul RA06 “Raccordo Autostradale Bettolle Perugia” al km 46,600, nel tratto a doppio senso di circolazione, a Corciano (provincia di Perugia). Due le auto coinvolte. In questo caso non si sono feriti. Il traffico è stato temporaneamente bloccato. Sul posto il personale di Anas e le Forze dell’Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.