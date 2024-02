Intervento per il ripristino dell’area sgambatura cani è stato già previsto

L’intervento per il ripristino dell’area sgambatura cani è stato già previsto. E’ quanto comunica il primo cittadino di Bastia Umbra in risposta ad alcuni residenti che hanno lamentato le condizioni in cui versa l’area sgambatura cani. “Tra gli interventi già iniziati con i 22 mila euro assegnati dal Ministero dell’Interno a tre amministratori della giunta Lungarotti per episodi di intimidazione connessi alle loro funzioni istituzionali, è previsto anche il ripristino delle balaustre dell’area sgambatura cani. Invece di farsi rimborsare per i danni subiti, criterio questo previsto nella normativa di riferimento, è stato deciso di destinare 7mila Euro ad iniziative per la promozione della legalità nelle scuole, per sensibilizzare i ragazzi verso i temi della legalità e della democrazia in concerto con le scuole e il Tavolo per le Pari Opportunità e 15mila euro per ripristino del patrimonio dell’ente a seguito di atti vandalici. Cogliamo l’occasione per ricordare ai proprietari dei cani che dovrebbero tenerli al guinzaglio, per la propria e altrui incolumità, ma su questo non bastano gli interventi di ripristino”.